Ναρέντρα Μόντι: Έφτασε στην Αθήνα ο Ινδός πρωθυπουργός – Θερμή υποδοχή από τους συμπατριώτες του

Έφτασε στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από μέλη της ινδικής κοινότητας. Τον Ινδό Πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Προσγειώθηκα στη Αθήνα. Προσβλέπω σε μία παραγωγική επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την εκβάθυνση της φιλίας μεταξύ Ινδίας – Ελλάδας. Θα έχω συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έρθω σε επαφή με την ινδική κοινότητα» έγραψε στο twitter o Μόντι.

Επίσης ευχαρίστησε την ινδική κοινότητα για την θερμή υποδοχή. «Ανάμεσα στα ιστορικά τοπία της Ελλάδας, η ζεστασιά και η φιλοξενία της ινδικής κοινότητας λάμπει έντονα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για το θερμό καλωσόρισμα» ανέφερε στα social media.

PM @narendramodi arrives in Athens.

Here is an outline of the packed schedule of his day-long visit to Greece. pic.twitter.com/KBzSzUjuL9

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) August 25, 2023