Σοκ στον WWE: Πέθανε ο παλαιστής Bray Wyatt σε ηλικία 36 ετών

Σοκ στον κόσμο του WWE καθώς πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Bray Wyatt. Ο Αμερικανός παλαιστής όπως είχε γίνει γνωστό από τον Φεβρουάριο αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο θάνατος του Wyatt έγινε γνωστός τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.8.2023) από το WWE και από τον πρώην παλαιστή και νυν διοικητικό στέλεχος της εταιρείας, Paul “Triple H” Levesque.

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.

WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP

— WWE (@WWE) August 24, 2023