Ο πρώην παλαιστής «Undertaker» του WWE τρόμαξε ακόμη και καρχαρία

Με έναν καρχαρία τα έβαλε ο θρυλικός πρώην παλαιστής, γνωστός ως Undertaker (σ.σ. νεκροθάφτης), για να βοηθήσει την σύζυγο του. Ο κατά κόσμον, Μαρκ Γουίλιαμ Κάλαγουεϊ, από το Τέξας των ΗΠΑ που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους παλαιστές στην ιστορία, πήγε στην παραλία όταν τον κάλεσε η σύζυγός του.

Η Μισέλ Μακ Κουλ ανέφερε σε ανάρτηση της στο twitter ότι μόλις είδε στα ρηχά τον μεγαλόσωμο καρχαρία ειδοποίησε τον 58χρονο παλαιστή για να την βοηθήσει.

Στο βίντεο φαίνεται ο Undertaker να κάθεται ανάμεσα στον καρχαρία και την γυναίκα του. Στη συνέχεια ο καρχαρίας κάνει στροφή και φεύγει προς τα ανοιχτά.

«Απολάμβανα απλά ένα βιβλίο στην παραλία όταν είδα τον καρχαρία. Οπότε έστειλα μήνυμα στον αγαπημένο μου @undertaker» έγραψε στην ανάρτησή της η σύζυγος του 58χρονου. «Φαίνεται ότι δεν ήμουν αρκετά μεγαλόσωμη για να τον τρομάξω αλλά εσύ ήσουν» σχολίασε σε ένα από τα βίντεό της η ΜακΚουλ.

I was simply enjoying a book on the beach when this “vegetation” looked a lot like a shark…..so I text hubby @undertaker 🦈😳kinda digging that last picture …A LOT😍#myprotector 🖤 pic.twitter.com/z9goXelzNT

— McCool (@McCoolMichelleL) July 9, 2023