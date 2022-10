Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Δεν γνωρίζει το πρωτόκολλο, δεν θα πέσω στο επίπεδό του

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «δεν γνωρίζει το πρωτόκολλο» και σημειώνοντας πως ο ίδιος δεν θα πέσει «στο επίπεδό του».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο επεισόδιο που συνέβη με τον κ. Μητσοτάκη στο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα.

«Καταρχήν ο άνθρωπος (σσ. Μητσοτάκης) δεν ξέρει τους κανόνες του πρωτοκόλλου, εγώ ήμουν από τους κύριους ομιλητές, έκανα την ομιλία μου και παρόλο που δεν ήταν στο πρόγραμμα, δεν ξέρω πώς πήρε άδεια από ποιον, βγήκε και προσπάθησε να μου απαντήσει», είπε ο Ερντογάν σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Εγώ να απαντήσω στην απάντησή του; Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα έπεφτε σε τέτοιο επίπεδο;», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της προμήθειας F16, τόνισε:

«Είπα ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε αυτό στον κόσμο. Πώς αγοράσαμε τα S400 όταν δεν ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες μας για τα Patriots; Εάν η Αμερική δεν καλύψει τις ανάγκες μας για τα F16, υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που θα καλύψουν αυτή την ανάγκη».

#BREAKING Türkiye’s President Erdogan says he will not degrade himself by responding to Greek premier, adding Mitsotakis lacks knowledge of protocol rules pic.twitter.com/nOTk42AB8r

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 7, 2022