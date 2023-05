Εκλογές 2023: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» γράφει η Ολλανδή δημοσιογράφος με το κόκκινο καπέλο στον Βαρουφάκη

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έπειτα από το αρνητικό για το κόμμα του αποτέλεσμα των εκλογών επιχειρεί να κάνει ανασύνταξη δυνάμεων, ενόψει της δεύτερης κάλπης στις 25 Ιουνίου.

Σε νέα του ανάρτηση, ο κ. Βαρουφάκης απηύθυνε έκκληση στους «πραγματικούς πιστούς», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του ο γραμματέας του κόμματος ΜέΡΑ25 υποστήριξε: «Αυτή είναι η στιγμή για τους αληθινούς πιστούς. Αυτή είναι η στιγμή για θάρρος. Θα νικήσουμε» με την γνωστή Ολλανδή δημοσιογράφο Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ να απαντά: «Είμαι σε απόλυτο σοκ. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τα έχω χαμένα».

This is the moment for true believers. This is the time for courage. We shall overcome. https://t.co/eejdx9Gbva

