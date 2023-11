«Μπούμερανγκ» στον Σούνακ το «φάουλ» με τον Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα – «Σύννεφα» στις σχέσεις Αθήνας – Λονδίνου

«Σύννεφα» στις σχέσεις Ελλάδας – Βρετανίας προκαλεί το διπλωματικό ατόπημα από την πλευρά του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μπορεί να επιδοκιμάζουν αυτή την κίνησή του οι «σκληροπυρηνικοί» της βρετανικής κυβέρνησης και όσοι δεν επιθυμούν την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, όμως, πολλοί είναι εκείνοι διεθνώς – αξιωματούχοι, ΜΜΕ, ακόμη και Βρετανοί πολίτες- που θεωρούν φάουλ του Σούνακ να μην συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και πιστεύουν ότι αυτό γύρισε «μπούμπερανγκ».

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για βρετανική απρέπεια, ενώ το Λονδίνο υποστηρίζει ότι υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να μην τεθεί το θέμα των Γλυπτών στη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών. «Κάτι τέτοιο ούτε ισχύει, ούτε θα μπορούσε να ισχύει» ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές.

Στην Βρετανία κάνουν λόγο για αποτυχημένη διπλωματία του Ρίσι Σούνακ και εκτιμάται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός προχώρησε σε αυτή την πρωτοφανή κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Τα ποσοστά του κόμματός του βρίσκονται σταθερά 20 μονάδες πίσω από αυτά του Εργατικού Κόμματος και από την άλλη πλευρά ήθελε να απευθυνθεί και στα δεξιά του κόμματός του, που δέχεται πιέσεις με αφορμή κυρίως το μεταναστευτικό.

Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο yougov.co.uk, δείχνει πως το 66% των Βρετανών πιστεύει ότι ο Σούνακ έπρεπε να δει τον Μητσοτάκη.

Rishi Sunak cancelled a meeting with the Greek PM over his calls for the Parthenon Marbles to be returned to Greece

By 66% to 11% Britons think this was the wrong decisionhttps://t.co/9w5V2mbn6o pic.twitter.com/ncnj1g3BOQ

— YouGov (@YouGov) November 28, 2023