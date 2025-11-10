Αλέξης Τσίπρας: Αποκάλυψε γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» για το βιβλίο του – ΒΙΝΤΕΟ

Για το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» θα μιλήσει για πρώτη φορά την Τρίτη (11/11), ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί στο «Bookvoice – The podcast» με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, όπου θα παρουσιάσει τον σκελετό του βιβλίου του, θα εξηγήσει τι τον ώθησε να το γράψει. Επίσης θα μιλήσει για όλα αυτά που τον ενέπνευσαν αλλά και τον δυσκόλεψαν.

O πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε στα social media ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο αναφέρεται στην «Ιθάκη» και εξηγεί γιατί επέλεξε τον συγκεκριμένο τίτλο για το βιβλίο του.

«Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες. Έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ και η Ιθάκη είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτήν την έννοια έχει έτσι και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά», προσέθεσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg, η «Ιθάκη» θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου, στο βιβλίο “Ιθάκη”, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ.

Ταυτόχρονα, τα γεγονότα «αποδίδονται και χρωματίζονται δραματικά από την προσωπική, εξομολογητική αλλά και αυτοκριτική ματιά του συγγραφέα, που υπήρξε ο νεότερος στην ελληνική ιστορία πρωθυπουργός της χώρας. Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης και οι συγκρούσεις με τους δανειστές, οι εσωτερικοί κραδασμοί, και τα κρίσιμα διλήμματα που αποκρυσταλλώνονται σε αποφάσεις, περιγράφονται χωρίς ωραιοποιήσεις και προσχήματα, και προσδίδουν στο βιβλίο το χαρακτήρα μιας συγκλονιστικής αφήγησης που έχει μορφή ιστορικού ντοκουμέντου».

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, περιγράφει τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και την πορεία της χώρας, ενώ ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του.

Τέλος, το βιβλίο στρέφει τη ματιά του στο μέλλον, καθώς σύμφωνα με τον οίκο, «η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον».