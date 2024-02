80 Bradley από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και επιτάχυνση για αναβάθμιση των Μ113

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που πρώτο είχε αποκαλύψει το enikos.gr για την προμήθεια 80 και όχι 62 TOMA Bradley από τις ΗΠΑ. Παράλληλα έχει αποφασιστεί να τρέξουν με γρήγορες διαδικασίες και το πρόγραμμα αναβάθμισης ορισμένων Μ113.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μία ανάσα από την απόκτηση των πρώτων 80 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ) Bradley από το απόθεμα των ΗΠΑ βρίσκεται η Ελλάδα.

Όπως είχε πρώτο δημοσιεύσει το enikos.gr στις 27 Δεκεμβρίου 2023, οι ΗΠΑ έχουν ήδη εγκρίνει την άμεση παραχώρηση στην Ελλάδα 62 τεθωρακισμένων. Κάτι το οποίοι επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά και στην επιστολή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου γινόταν η αναφορά για την παραχώρηση – δωρεάν – των ΗΠΑ προς την Ελλάδα.

Πρόκειται για μεταχειρισμένα Bradley M2A2 τα οποία βρίσκονται σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, έτοιμα να ενταχθούν αμέσως στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, με τον Έβρο να είναι η «φωλιά τους».

Ωστόσο, από την ηγεσία τους Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), όπως είχαμε αποκαλύψει, γινόταν μεγάλη προσπάθεια, πιεστική προσπάθεια, ώστε οι Αμερικανοί να ανεβάσουν τον αριθμό των Bradley κατά 18 επιπλέον, φθάνοντας τα 80. Ο κύριος λόγος που προτάσσεται είναι ότι με αυτόν τον αριθμό θα μπορέσουν να εφοδιάσουν 2 τάγματα, που είναι και το ζητούμενο.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, φαίνεται πώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να μπορέσει να ικανοποιηθεί το ελληνικό αίτημα από τις ΗΠΑ. Από το ΓΕΣ εκφράζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι επί τούτου κι εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του μήνα ίσως να έχουμε και νέα.

Ωστόσο, υπάρχει μία στασιμότητα σε ότι αφορά την προμήθεια επιπλέον 400 Bradley (σ.σ. 420 για την ακρίβεια). Ο λόγος είναι γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς έχουν δημιουργήσει αυξανόμενες ανάγκες και τα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της κυοφορούμενης προσπάθειας είναι ο Στρατός Ξηράς να αποκτήσει συνολικά 500 Bradley με ενδεχόμενο ο αριθμός τους να αυξηθεί σε 800 στο μέλλον εάν υπάρξουν διαθέσιμα οχήματα από τις ΗΠΑ.

Η παραχώρηση στην Ελλάδα προβλέπεται να γίνει με την καταβολή μικρού αντιτίμου ανά μονάδα, με τον Στρατό να τα παραλαμβάνει στην κατάσταση που είναι (As is where is) και να επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς.

«Κλείδωσαν» τα Μ113

Παράλληλα, όπως επίσης πρώτο είχε γράψει το enikos.gr, στο ΓΕΣ τρέχουν με ιδιαίτερη θέρμη το πρόγραμμα αναβάθμισης ενός αριθμού από τα Μ113, που ήδη διαθέτουν εν αφθονία οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα Μ113 είναι Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα για την μεταφορά πεζικού, μιας πλήρους ομάδας, που αριθμεί κατά περίπτωση από 6 ως και 10 στρατιώτες. Τα πάνω από 2.400 Μ113 υπηρετούν πάνω από 40 χρόνια στον Ελληνικό Στρατό κι υπάρχουν σε διάφορες εκδόσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες πολλών μονάδων.

Όπως ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Άγγελος Χουδελούδης, έτσι και ο νυν Αρχηγός ΓΕΣ Γεώργιος Κωστίδης πιστεύουν ότι δεν μπορούν ούτε να πεταχτούν τα Μ113 ούτε όμως και να αντικατασταθούν εύκολα, δεδομένου ότι δεν ευνοούν κάτι τέτοιο τα οικονομικά της χώρας.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο πόλεμος στο Ισραήλ έδειξε ότι τα Μ113 είναι πολύ σκληρά για να πεθάνουν. Εκεί χρησιμοποιούνται τα «παπάκια» στις επιχειρήσεις στην Γάζα και μάλιστα με μεγάλη ασφάλεια – που είναι και το ζητούμενο – για το πλήρωμα και το προσωπικό που μεταφέρει.

Οι ισραηλινοί έχουν φτιάξει ένα εντυπωσιακό και χαμηλού κόστους πακέτο αναβάθμισης για τα Μ113, που επίσης διαθέτουν εν αφθονία, και μάλιστα έχουν δημιουργήσει και πολλές εκδόσεις. Για παράδειγμα, κατασκεύασαν ένα «διασυνδεδεμένο πυροβολικό σύστημα ακριβείας» (networked precision fire system) – ένα πυρομαχικό όλμου καθοδηγούμενο με λέιζερ και GPS για ακρίβεια στη στόχευση και πρόληψη παράπλευρων ζημιών. Οι δοκιμές έχουν ήδη διεξαχθεί με επιτυχία, ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη του συστήματος, το οποίο έχει δοκιμαστεί και επί του πεδίου.

Το «Iron Sting» (σιδερένιο τσίμπημα, όπως αποδίδεται στα ελληνικά), που κοιτούν με ενδιαφέρον οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι η τελευταία εξέλιξη της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας, έπειτα από χρόνια ερευνών και δοκιμών, ενός όλμου με εμβέλεια 1 έως 12 χιλιομέτρων και με ακρίβεια απόκλισης έως 10 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ήδη έχει ζητηθεί από τους ισραηλινούς λεπτομερέστερη ενημέρωση για το κόστος, το επίπεδο αναβάθμισης και τον χρόνο που απαιτείται.

Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από την εγχώρια βιομηχανία, η οποία καταθέτει ανταγωνιστικές προτάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία.

Στα επιθυμητά της νέας αναβάθμισης είναι ο εφοδιασμός τους με ισχυρότερους κινητήρες και πλήρη αναβάθμιση στο επίπεδο θωράκισης ταυτόχρονα με την τοποθέτηση νέων ηλεκτρονικών και συστήματος ψύξης – θέρμανσης για το πλήρωμα.