F-35, LCS, Constellation, Bradley, KC-135, MRAP: Κοσμογονία μέσω ΗΠΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η απόκτηση των πανίσχυρων F-35 από τις ΗΠΑ είναι μόνο το «κερασάκι στην τούρτα» των εξοπλιστικών ενισχύσεων που παράσχουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα. To enikos.gr παρουσιάζει αναλυτικά τι θα προσδώσει κάθε ένα από τα νέα οπλικά συστήματα που εισάγονται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ήταν στις 8 Ιανουαρίου 2023 όταν το enikos.gr ήταν το πρώτο και το μόνο μέσο ενημέρωσης που αναφερόταν λεπτομερώς στην συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν και τα αιτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων σε μία σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων από το απόθεμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τότε αναφέραμε επακριβώς ότι εκτός από τα F-35 η Ελλάδα ήθελε τα πλοία LCS, που θα τα εντάξει στην δύναμη των κορβετών, συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών Constellation με εξ ολοκλήρου ναυπήγηση στην Ελλάδα, καθώς και την προμήθεια των ΤΟΜΑ Bradley.

Η επιστολή του Άντονι Μπλίνκεν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα εξοπλιστικά, περιλάμβανε ακόμη μερικά οπλικά συστήματα, για τα οποία έχουμε γράψει λεπτομερώς επίσης στο enikos.gr αλλά και στην εφημερίδα Realnews.

Πρόκειται για τα περιπολικά πλοία Protector, τα οποία προορίζονται για το Πολεμικό Ναυτικό, τα ιπτάμενα τάνκερ KC-135, που θα εκτοξεύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, την παραχώρηση δύο μεταχειρισμένων C-130H αλλά και την προμήθεια θωρακισμένων οχημάτων MRAP.

Όταν στις 12 Ιανουαρίου αποστρατευόταν – έχοντας εξαντλήσει το μέγιστο της θητείας του – ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη. Τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Στρατηγός επέβλεψε την εφαρμογή του σχεδίου μας για τη θωράκιση της Εθνικής Άμυνας, ύστερα από χρόνια αδράνειας».

Και η επιστολή Μπλίνκεν αποτελεί δικαίωση της στρατηγικής που ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Φλώρος με το ταξίδι που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ και τις βαρύνουσας σημασίας συναντήσεις που είχε, βάζοντας τις βάσεις για τα οπλικά συστήματα που δίνουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε, όπως δημοσίευσε η Realnews, την παρουσίαση του σχεδίου για προμήθεια LCS και συμμετοχή στο πρόγραμμα Constellation, που έκανε στον Πρωθυπουργό ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ Ιωάννης Δρυμούσης.

Όπως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις πρωτοβουλίες, που είχε γράψει το enikos.gr, των επίτιμων αρχηγών ΓΕΣ Άγγελου Χουδελούδη και Χαράλαμπου Λαλούση, για την προμήθεια ΤΟΜΑ Bradley αλλά και οχημάτων γενικής χρήσης.

Κορβέτες LCS

Αν και πολλοί έχουν χαρακτηρίσει τις LCS φρεγάτες, στο ΠΝ τις αναφέρουν ως κορβέτες για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί είθισται πλέον οι φρεγάτες να είναι εκτοπίσματος άνω των 4.500 τόνων κι αυτό κατά συνέπεια έχει να κάνει και με την φύση των οπλικών συστημάτων που φέρει. Γι’ αυτό οι LCS δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν άμεσα τις “S” όσο το να δημιουργήσουν την ξεχωριστή δύναμη των 6 κορβετών.

Βάσει του σχεδίου που έχει στα χέρια του ο Πρωθυπουργός, το Πολεμικό Ναυτικό επιθυμεί την άμεση ένταξη με την μέθοδο του “Hot Transfer” (ταχείας μεταφοράς) 2+2+2 LCS, που αποσύρει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Προϋπόθεση είναι τα πλοία να έχουν καινούριο κιβώτιο μετάδοσης (σ.σ. ένα θέμα που «πονούσαν» αλλά βρέθηκε λύση), να δοθούν έναντι συμβολικού ποσού (περίπου 100 εκατ. ευρώ ανά μονάδα) και να μπει η Ελλάδα σε πρώτη προτεραιότητα.

Τα πλοία θα έρθουν με την μέθοδο «as is where is», με αντιαεροπορικό σύστημα αυτοπροστασίας RAM 21 πυραύλων, με πλωραίο πυροβόλο των 57mm και δύο πυροβόλα των 30mm. To σχέδιο περιλαμβάνει την τοποθέτηση των Harpoon και εκτοξευτών τορπίλων από τις φρεγάτες “S”, που φαίνεται ότι θα αποσύρονται σταδιακά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης με μικρό κόστος συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου, κάτι που θα εκτοξεύσει τις δυνατότητες κατακόρυφα.

Σύμφωνα, ωστόσο, με νεότερες πληροφορίες του enikos.gr, το Πολεμικό Ναυτικό έχει ζητήσει και κάτι επιπλέον από το US NAVY. Τα πλοία να έρθουν με το Antisurface Module που περιλαμβάνει και τα κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας – επιφανείας Hellfire.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της “R” ήταν τέτοια η θέρμη με την οποία ο Πρωθυπουργός αγκάλιασε το σχέδιο που είπε ότι θα πρέπει η χώρα να κινηθεί για την πρόσκτηση επιπλέον 2 πλοίων του τύπου, ανεβάζοντας σε 6 τον συνολικό αριθμό.

Φρεγάτες Constellation

Πρόκειται για το σχέδιο εισόδου της Ελλάδας στο πρόγραμμα ναυπήγησης Constellation του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Μια φρεγάτα εκτοπίσματος 6.700 τόνων, που διαθέτει μεταξύ άλλων και 32 κελιά εκτόξευσης πυραύλων.

Το σχέδιο του ΠΝ περιλαμβάνει την εγχώρια ναυπήγηση 5 φρεγατών, οι οποίες μαζί με τις 3 FDI Belharra και τις 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ κλάσης ΥΔΡΑ θα ολοκληρώσουν το σχέδιο για 12 φρεγάτες και 6 κορβέτες, όπως δηλαδή προβλέπεται από την Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει εγκρίνει το ΚΥΣΕΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “R” η αμερικανική πλευρά ετοιμάζεται να προσκομίσει σύντομα, ακόμη και μες στις επόμενες εβδομάδες, ένα σχέδιο που όπως λένε χαρακτηριστικά «θα είναι η πρώτη φορά που δίνεται από τις ΗΠΑ και θα είναι πολύ δύσκολο να απορριφθεί».

Αυτό περιλαμβάνει την άδεια πλήρους ναυπήγησης των 5 Constellation στην Ελλάδα, όπου θα δημιουργηθεί και Hub για την υποστήριξη και των αμερικανικών πλοίων που θα επιχειρούν στην αρμάδα του 6ου Στόλου. Σε ότι αφορά τα οπλικά συστήματα, το σχέδιο περιλαμβάνει τον εξοπλισμό με πυραύλους ESSM, στους οποίους η Ελλάδα είναι συμπαραγωγός χώρα κι υπολογίζεται ότι θα έχει επιστροφές της τάξης του 150%.

TOMA Bradley

Στις 27 Δεκεμβρίου γράφαμε πρώτοι στο enikos.gr για το σχέδιο απόκτησης TOMA Bradley, για τα οποία βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτησή τους η Ελλάδα.

Όπως δημοσιεύσαμε λεπτομερώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη εγκρίνει την άμεση παραχώρηση στην Ελλάδα 62 τεθωρακισμένων. Πρόκειται για μεταχειρισμένα Bradley M2A2 τα οποία βρίσκονται σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, έτοιμα να ενταχθούν αμέσως στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, με τον Έβρο να είναι η «φωλιά τους».

Ωστόσο, από την ηγεσία τους Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) γίνεται μεγάλη προσπάθεια, πιεστική προσπάθεια, ώστε οι Αμερικανοί να ανεβάσουν τον αριθμό των Bradley κατά 18 επιπλέον, φθάνοντας τα 80. Ο κύριος λόγος που προτάσσεται είναι ότι με αυτόν τον αριθμό θα μπορέσουν να εφοδιάσουν 2 τάγματα, που είναι και το ζητούμενο.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε το enikos.gr, τον περασμένο Μάιο, λίγο πριν από την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και την τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΣ έστειλε νέα επιστολή στις ΗΠΑ με την οποία ζητά τιμή και διαθεσιμότητες για την προμήθεια επιπλέον 500 μεταχειρισμένων BRADLEY M2A2. Πρόκειται για μία κίνηση που αν ευοδωθεί θα φέρει την πολυπόθητη ανανέωση στα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) του Στρατού Ξηράς, που προσπαθεί να ξεφύγει από τα σοβιετικής προέλευσης ΒΜΡ-1 και τα Μ-113, γνωστά κι ως «παπάκια», που πλέον δεν μπορούν να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες στο σύγχρονο πεδίο.

Περιπολικά Protector

Τα περιπολικά Protector είναι συνέχεια των πιέσεων που είχε ασκήσει η απελθούσα ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την ενίσχυση με πλοία, που θα αντικαθιστούσαν τα ξύλινα περιπολικά της δεκαετίας του ‘60.

Στην Relanew είχε δημοσιευθεί λεπτομερώς από το περασμένο καλοκαίρι το σχέδιο του ΠΝ για ενίσχυση με τα περιπολικά του τύπου, μετά την ενίσχυση με τα περιπολικά Island.

Μεταγωγικά C-130H

Μόλις πριν από μερικές ημέρες αναφέραμε στο enikos.gr λεπτομερώς ότι στις αρχές Φεβρουαρίου θα υπάρχουν εξελίξεις για το πρόγραμμα προμήθειας νέων C-130J ενώ τρέχει η προμήθεια 2 μεταχειρισμένων C-130H.

Όπως είχαμε αποκαλύψει, μετά το φιάσκο με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με C-130 στην Τουρκία, που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ο ίδιος ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, πήρε πάνω του το ζήτημα άμεσης εύρεσης τουλάχιστον 2 μεταχειρισμένων C-130Η, κυρίως μέσω ΗΠΑ.

Τα δύο που θα έρθουν ως μεταχειρισμένα από τις ΗΠΑ θα είναι με Glass Cockpit και με αναβαθμισμένες δυνατότητες ενώ τα συνολικά 4 (2+2) C-130J που σχεδιάζεται να αποκτηθούν μπορούν να μεταφέρουν 40% περισσότερο φορτίο σε σχέση με το παλαιότερο “H”. Αυτό μεταφράζεται σε 90 έως 128 στρατιώτες και περισσότερες παλέτες.

Στα «συν» του νέου αεροπλάνου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι νέοι ισχυρότεροι κινητήρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περίπτωση που πάθει βλάβη ο ένας από τους 4, η πτήση με τους 3 είναι εφάμιλλη επιδόσεων με τους 4 του παλαιότερου “H”.

Θωρακισμένα MRAP

Πρόκειται για οχήματα που πιέζει το ΓΕΕΘΑ να αποκτηθούν από το 2021. Η πίεση όπως είχαμε γράψει λεπτομερώς στο enikos.gr αφορούσε την παραχώρηση 500 θωρακισμένων πάνοπλων MRAP Cougar κι επιπλέον 500 με 600 θωρακισμένων Humvee, τα περισσότερα εξ αυτών με οπλισμό, και μάλιστα δωρεάν! Όπως είχε αποκαλύψει η Realnews στο φύλλο της 16ης Μαΐου 2021, η συμφωνία πιστώνεται στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, που σε απευθείας επικοινωνία που είχε με Αμερικανούς επιτελείς έχει καταφέρει να δεσμεύσει προφορικά ένα στόλο συνολικά 1100 θωρακισμένων οχημάτων, η απόκτηση των οποίων θα φέρει μεγάλη ανατροπή στο ισοζύγιο ισχύος του Έβρου.

Τάνκερ KC-135

Πρόκειται για σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2021, όπως είχαμε αποκαλύψει στο enikos.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα κινείται για την απόκτηση τεσσάρων ιπτάμενων τάνκερ KC-135 από τις ΗΠΑ, τα οποία θα προσδώσουν αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες την Πολεμική Αεροπορία.

Επιχειρησιακά θα μπορούσαν εν καιρώ κρίσης ή ακόμη και θερμού επεισοδίου να πετούν κοντά στην ηπειρωτική χώρα, ώστε όσα αεροσκάφη εφορμούν από το κεντρικό Αιγαίο να μην αναγκάζονται για προσγείωση προκειμένου να ανεφοδιαστούν. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, προς τούτο θα εξυπηρετούσε η πτήση τους νότια στην Κρήτη, στο ύψος της Σούδας. Είναι το «ασφαλές» επιχειρησιακό σενάριο – απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι χρειάζονται συνοδεία τουλάχιστον 2 (αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι απαιτούνται 4) μαχητικών για την φύλαξή τους εν καιρώ επιχειρήσεων, κατι που συνεπάγεται την διασπορά κρίσιμων δυνάμεων για την υπεράσπιση στόχου, που κανονικά θα έπρεπε να λύνει και όχι να δημιουργεί προβλήματα.

«Εάν σε περίπτωση επιχείρησης βρίσκεται για παράδειγμα στο ύψος του Βόλου, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις αντίπαλες δυνάμεις να το προσεγγίσουν όταν όλο το Αιγαίο θα έχει γεμίσει ίχνη (σ.σ. ελληνικά μαχητικά) ενώ ακόμη κι αν δεχθούμε ότι απειλείται μπορεί να μετακινηθεί δυτικότερα» επισημαίνουν στο enikos.gr γνώστες του αντικειμένου.

Μαχητικά F-35

Πλέον οι εναέριες ισορροπίες στο Αιγαίο αλλάζουν άρδην υπέρ της Ελλάδα. Μέχρι το 2020, οπότε και τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή οι κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA, η Τουρκία έτρεχε με ρυθμούς F-35. Τα δελτία ειδήσεων της γείτονος είχαν αρχίσει να πλημμυρίζουν εικόνες με τους Τούρκους πιλότους να εκπαιδεύονται στα μαχητικά 5ης γενιάς, που έφεραν τα διακριτικά της ημισέληνου.

Συνολικά 5 F-35 είχαν ετοιμαστεί για την Τουρκία, η οποία ήταν από την έναρξη του προγράμματος ως συμμετέχουσα χώρα. Κι εκεί που έδειχνε ότι θα έπαιρνε τα F-35 και θα έφερνε τα πάνω – κάτω στο Αιγαίο, ξαφνικά με την προμήθεια των S-400 ήρθε ένα αναπάντεχο δώρο για την Ελλάδα. Η πλήρης εκδίωξή της από το πρόγραμμα.

Μαζί με την απώλεια της επένδυσής της 1,4 δισ. δολαρίων, η Άγκυρα έχασε επίσης 9 δισ. δολάρια σε πιθανή οικονομική δραστηριότητα που θα προέκυπτε από τη μακροπρόθεσμη εμπλοκή της χώρας στο πρόγραμμα F-35.

Παράλληλα, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει να τρέχει δυναμικά το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 σε Viper. Ήδη έχει παραλάβει 14 και το πρόγραμμα τρέχει. Το 2027 που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 83 αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας σε Viper εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 σε 52+adv. ή ακόμη και σε Viper και πιθανόν να έχει προκύψει και κάποια μικρής έκτασης αναβάθμιση των 32 block 30.

Το 2028 που η Τουρκία θα έχει διαθέσιμα τα πρώτα Viper η Ελλάδα θα παραλαμβάνει τα πρώτα F-35, ενώ θα έχει διαθέσιμα επιπλέον 24 Rafale που ίσως να έχουν γίνει 40.