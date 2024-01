Το σχέδιο για φρεγάτες Constellation για το Πολεμικό Ναυτικό και το αίτημα για LCS

Το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Τρεις φρεγάτες FDI Belharra δεν μπορούν να φέρουν την άνοιξη. Η απελθούσα ηγεσία του ΠΝ παρουσίασε σχέδιο για την ανανέωση του Στόλου σε μεγάλες μονάδες επιφανείας, με την άμεση μεταφορά κορβετών LCS και εγχώρια ναυπήγηση των αμερικανικών φρεγατών Constellation.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η απόφαση για την αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα και οι προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος επί του πεδίου αναδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη ανανέωσης του Στόλου με νέες μεγάλες μονάδες επιφανείας, εάν όντως η Ελλάδα θέλει πραγματικά να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και την Αραβική Χερσόνησο.

Κι όταν λέμε μεγάλες μονάδες επιφανείας, τα δεδομένα κι οι απαιτήσεις πλέον του σύγχρονου πεδίου έχουν αλλάξει και πλοία εκτοπίσματος ακόμη και 4.500 τόνων θεωρούνται οριακά ως φρεγάτες πολλαπλών ρόλων με αυξημένες δυνατότητες αεράμυνας περιοχής.

Η επιχείρηση «Prosperity Guardian» ανέδειξε με εμφατικό τρόπο το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει στη ναυπήγηση πραγματικά μεγάλων μονάδων επιφανείας, άνω των 6.000 τόνων, εάν θέλει πραγματικά να αναδειχθεί σε σοβαρό περιφερειακό παίκτη.

O απελθών Αρχηγός ΓΕΝ, Ιωάννης Δρυμούσης, την Παρασκευή στην τελευταία του διαταγή κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων έβγαλε έναν πύρινο λόγο, λέγοντας μεγάλες αλήθειες για την κατάσταση του Στόλου και όσα επιβάλλεται να γίνουν.

«Οι τρεις νέες Φ/Γ Belhara και οι 4 αναβαθμισμένες MEKO με την ένταξή τους στο Στόλο μας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν την απειλή, και συνεπώς συντάχθηκε πρόταση βραχυπρόθεσμης ανανέωσης του Στόλου, η οποία παρουσιάσθηκε στο υψηλότατο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας έχοντας ως κέντρο βάρους αφενός την αντικατάσταση των Φ/Γ τ. S με νέας κατασκευής Φ/Γ πολλαπλού ρόλου αεράμυνας, με μεγάλη ισχύ πυρός σε όλες τις μορφές πολέμου, οι οποίες απαιτείται να κατασκευασθούν στην Ελλάδα, ώστε η εν συνεχεία υποστήριξή τους να είναι δυνατή και οικονομοτεχνικά συμφέρουσα, καθώς αφετέρου την πρόσκτηση μετά επιθεώρηση από το ΠΝ, κατάλληλων μικρότερων μεταχειρισμένων ναυτικών μονάδων» ανέφερε, για να συμπληρώσει:

«Για το εν λόγω πρόγραμμα δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις από την πολιτική ηγεσία και αναλήφθηκαν άμεσα ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί η εφικτότητα, να τεθούν χρονοδιαγράμματα και να υπολογισθούν τα απαιτούμενα κόστη πρόσκτησης των εν λόγω ναυτικών μονάδων, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις για την υλοποίηση εν λόγω προγραμμάτων σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο».

Σχέδιο Constellation

Στο enikos.gr έχουμε αποκαλύψει εδώ και καιρό το σχέδιο για τα πλοία της επόμενης ημέρας του Πολεμικού Ναυτικού, που βασίζονται στην υπό ναυπήγηση φρεγάτα Constellation του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κατασταλάξει στο σχέδιο για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, με έμφαση στην πρόσκτηση 11 μεγάλων μονάδων επιφανείας, αμερικανικής σχεδίασης, και πιο συγκεκριμένα τη ναυπήγηση 5 φρεγατών Constellation και την ταχεία μεταφορά από τις ΗΠΑ 6 κορβετών LCS.

Το σχέδιο, το οποίο δημοσίευσε χθες η εφημερίδα Realnews, παρουσιάστηκε από την απελθούσα ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού ενώπιον του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε ειδική σύσκεψη που είχε γίνει επί του θέματος, πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα, και μάλιστα αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη θέρμη. Πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται η νέα ηγεσία, με τις εξελίξεις να αναμένονται πολύ γρήγορα.

Φρεγάτες Constellation

Πρόκειται για το σχέδιο εισόδου της Ελλάδας στο πρόγραμμα ναυπήγησης Constellation του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Μια φρεγάτα εκτοπίσματος 6.700 τόνων, που διαθέτει μεταξύ άλλων και 32 κελιά εκτόξευσης πυραύλων.

Το σχέδιο του ΠΝ περιλαμβάνει την εγχώρια ναυπήγηση 5 φρεγατών, οι οποίες μαζί με τις 3 FDI Belharra και τις 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ κλάσης ΥΔΡΑ θα ολοκληρώσουν το σχέδιο για 12 φρεγάτες και 6 κορβέτες, όπως δηλαδή προβλέπεται από την Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει εγκρίνει το ΚΥΣΕΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “R” η αμερικανική πλευρά ετοιμάζεται να προσκομίσει σύντομα, ακόμη και μες στις επόμενες εβδομάδες, ένα σχέδιο που όπως λένε χαρακτηριστικά «θα είναι η πρώτη φορά που δίνεται από τις ΗΠΑ και θα είναι πολύ δύσκολο να απορριφθεί».

Αυτό περιλαμβάνει την άδεια πλήρους ναυπήγησης των 5 Constellation στην Ελλάδα, όπου θα δημιουργηθεί και Hub για την υποστήριξη και των αμερικανικών πλοίων που θα επιχειρούν στην αρμάδα του 6ου Στόλου. Σε ότι αφορά τα οπλικά συστήματα, το σχέδιο περιλαμβάνει τον εξοπλισμό με πυραύλους ESSM, στους οποίους η Ελλάδα είναι συμπαραγωγός χώρα κι υπολογίζεται ότι θα έχει επιστροφές της τάξης του 150%.

Ταυτόχρονα θα δίνεται προτεραιότητα στην Ελλάδα για την απόκτηση των κορβετών LCS με την πρώτη να μπαίνει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας το 2025 ίσως κι ως το τέλος του 2024 υπό προϋποθέσεις.

Για τη ναυπήγηση των Constellation στην Ελλάδα σε ελληνικά ναυπηγεία, το πρόγραμμα θα μπορεί να ξεκινήσει ως το τέλος του 2026 με την πρώτη φρεγάτα να παραδίδεται το 2029 με 2030 και να ακολουθεί μετά μία φρεγάτα κάθε 10 ως 14 μήνες.

Τέλος οι κορβέτες

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι οι πόροι. Η δωδεκαετής απραξία λόγω της οικονομικής κρίσης έφερε συσσωρευμένες ανάγκες, οι οποίες χρειάζονται πακτωλό χρημάτων για να ικανοποιηθούν. Έτσι, το κυρίως ζητούμενο είναι αναζήτηση λύσεων, που θα είναι οικονομικά επωφελείς αλλά ταυτόχρονα θα ανεβάζουν πολλά σκαλοπάτια τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και δη του Στόλου, που χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και προσθήκες.

Το πρόγραμμα ναυπήγησης κορβετών φαίνεται ότι ναυαγεί οριστικά. Κι ο λόγος είναι η ευκαιρία που παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ, που μπορεί να εξοικονομήσει 1,5 δισ. από τα κρατικά ταμεία.

Για την ναυπήγηση 3+1 κορβετών είχαν προϋπολογιστεί περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Η απόφαση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού να αποσύρει τα πλοία LCS, εκτοπίσματος 3.600 τόνων, στο πλαίσιο αλλαγής του δόγματος για την ναυπήγηση μεγαλύτερων πλοίων και την εξοικονόμηση πόρων, έκανε την Ελλάδα να κινηθεί ταχύτητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, τουλάχιστον σε ανεπίσημο επίπεδο. Κάτι το οποίο μετουσιώθηκε ως προφορικό αίτημα στην συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν στα Χανιά, όπου ο Αμερικανός υπ. Εξωτερικών δεσμεύθηκε για την θετική έκβαση του αιτήματος.

Αν και πολλοί έχουν χαρακτηρίσει τις LCS φρεγάτες, στο ΠΝ τις αναφέρουν ως κορβέτες για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί είθισται πλέον οι φρεγάτες να είναι εκτοπίσματος άνω των 4.500 τόνων κι αυτό κατά συνέπεια έχει να κάνει και με την φύση των οπλικών συστημάτων που φέρει. Γι’ αυτό οι LCS δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν άμεσα τις “S” όσο το να δημιουργήσουν την ξεχωριστή δύναμη των 6 κορβετών.

Βάσει του σχεδίου που έχει στα χέρια του ο Πρωθυπουργός, το Πολεμικό Ναυτικό επιθυμεί την άμεση ένταξη με την μέθοδο του “Hot Transfer” (ταχείας μεταφοράς) 2+2+2 LCS, που αποσύρει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Προϋπόθεση είναι τα πλοία να έχουν καινούριο κιβώτιο μετάδοσης (σ.σ. ένα θέμα που «πονούσαν» αλλά βρέθηκε λύση), να δοθούν έναντι συμβολικού ποσού (περίπου 100 εκατ. ευρώ ανά μονάδα) και να μπει η Ελλάδα σε πρώτη προτεραιότητα.

Τα πλοία θα έρθουν με την μέθοδο «as is where is», με αντιαεροπορικό σύστημα αυτοπροστασίας RAM 21 πυραύλων, με πλωραίο πυροβόλο των 57mm και δύο πυροβόλα των 30mm. To σχέδιο περιλαμβάνει την τοποθέτηση των Harpoon και εκτοξευτών τορπίλων από τις φρεγάτες “S”, που φαίνεται ότι θα αποσύρονται σταδιακά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης με μικρό κόστος συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου, κάτι που θα εκτοξεύσει τις δυνατότητες κατακόρυφα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της “R” ήταν τέτοια η θέρμη με την οποία ο Πρωθυπουργός αγκάλιασε το σχέδιο που είπε ότι θα πρέπει η χώρα να κινηθεί για την πρόσκτηση επιπλέον 2 πλοίων του τύπου, ανεβάζοντας σε 6 τον συνολικό αριθμό.