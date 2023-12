Μία ανάσα από τα πρώτα Bradley στην Ελλάδα

Εξελίξεις και μάλιστα ευχάριστες έρχονται από το μέτωπο προμήθειας μεταχειρισμένων ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ Bradley από τις ΗΠΑ, με το ΓΕΣ να περιμένει την επιστολή για τα 500 οχήματα και παράλληλα να πιέζει για την έλευση 80 άμεσα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι επόμενες εβδομάδες εκτιμάται ότι θα φέρουν πολύ καλά νέα για τον Στρατό Ξηράς, που μετά τις πολύτιμες πλην όμως λίγες προσθήκες των MARDER αρχίζει να μπαίνει στην τροχιά των Bradley M2A2.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι ΗΠΑ έχουν ήδη εγκρίνει την άμεση παραχώρηση στην Ελλάδα 62 τεθωρακισμένων. Πρόκειται για μεταχειρισμένα Bradley M2A2 τα οποία βρίσκονται σε πλήρως λειτουρκική κατάσταση, έτοιμα να ενταχθούν αμέσως στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, με τον Έβρο να είναι η «φωλιά τους».

Ωστόσο, από την ηγεσία τους Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) γίνεται μεγάλη προσπάθεια, πιεστική προσπάθεια, ώστε οι Αμερικανοί να ανεβάσουν τον αριθμό των Bradley κατά 18 επιπλέον, φθάνοντας τα 80. Ο κύριος λόγος που προτάσσεται είναι ότι με αυτόν τον αριθμό θα μπορέσουν να εφοδιάσουν 2 τάγματα, που είναι και το ζητούμενο.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε το enikos.gr, τον περασμένο Μάιο, λίγο πριν από την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και την τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΣ έστειλε νέα επιστολή στις ΗΠΑ με την οποία ζητά τιμή και διαθεσιμότητες για την προμήθεια επιπλέον 500 μεταχειρισμένων BRADLEY M2A2. Πρόκειται για μία κίνηση που αν ευοδωθεί θα φέρει την πολυπόθητη ανανέωση στα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) του Στρατού Ξηράς, που προσπαθεί να ξεφύγει από τα σοβιετικής προέλευσης ΒΜΡ-1 και τα Μ-113, γνωστά κι ως «παπάκια», που πλέον δεν μπορούν να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες στο σύγχρονο πεδίο.

Ήδη, ομάδα που απέστειλε το ΓΕΣ στις ΗΠΑ έχει δει και «μαρκάρει» 400 Bradley που είναι σε πολύ κατάσταση ή χρειάζονται ελάχιστα για να γίνουν πλήρως επιχειρησιακά και αναμένεται να γίνει νέο ταξίδι για την επιλογή άλλων 100.

Όμως, για να γίνει αυτό αναμένεται η απαντητική επιστολή PnA (Price and Availability) για τα υπό παραχώρηση διαθέσιμα οχήματα. Τα συγκεκριμένα ΤΟΜΑ είναι αυτή τη στιγμή περιζήτητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο από το ΓΕΣ εκφράζεται η αισιοδοξία ότι τελικά θα έχουμε καλά νέα.

Στόχος της κυοφορούμενης προσπάθειας είναι ο Στρατός Ξηράς να αποκτήσει συνολικά 500 Bradley με ενδεχόμενο ο αριθμός τους να αυξηθεί σε 800 στο μέλλον εάν υπάρξουν διαθέσιμα οχήματα από τις ΗΠΑ.

Η παραχώρηση στην Ελλάδα προβλέπεται να γίνει με την καταβολή μικρού αντιτίμου ανά μονάδα, με τον Στρατό να τα παραλαμβάνει στην κατάσταση που είναι (As is where is) και να επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς.