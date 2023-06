Τι θα δούμε στο Netflix τον Ιούλιο – Όλες οι νέες κυκλοφορίες

Νέο συναρπαστικό περιεχόμενο ετοιμάζεται να προστεθεί στο Netflix από την 1η Ιουλίου, με καινούριες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά για όλα τα γούστα. Την πρώτη ημέρα του Ιουλίου θα γίνουν διαθέσιμες τρεις ταινίες που έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Πρόκειται για τα «Terminator 3: Rise of the Machines», «Mamma Mia!» και «Gone Girl». Επίσης μέσα στον Ιούλιο θα κυκλοφορήσει το 2ο μέρος από την 3η σεζόν του «The Witcher».

Στις σημαντικές πληροφορίες του μήνα είναι επίσης το «Bird Box Barcelona», το «They Cloned Tyrone», η 5η σεζόν του επιτυχημένου ριάλιτι, «Too Hot To Handle» και η 2η σεζόν της σειράς «The Lincoln Lawyer».

Netflix: Τα highlights για τον Ιούλιο του 2023

Terminator 3: Rise of the Machines (Εξολοθρευτής 3: Η εξέγερση των μηχανών) – 1 Ιουλίου

Δέκα χρόνια αφότου ο Τζον Κόνορ εμπόδισε την «Ημέρα της Κρίσης» σώζοντας το ανθρώπινο είδος από τις Μηχανές, η Τ-X, η πιο εξελιγμένη φονική μηχανή έρχεται από το μέλλον για να τον αφανίσει οριστικά. Ο μόνος που μπορεί να τον προστατεύσει είναι ο Τ-800, ο μυστηριώδης Εξολοθρευτής.

Mamma Mia! – 1 Ιουλίου

Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το ελληνικό νησί «Σκόπελος» και μένουν στο ξενοδοχείο Villa Donna, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται από τη Ντόνα Σέρινταν, για το γάμο της 20χρονης κόρης της, Σόφι με τον μέλλοντά σύζυγό της, Σκάι.

Τρεις από τους καλεσμένους που έρχονται στο γάμο, εν αγνοία της Ντόνα είναι ο αρχιτέκτονας Σαμ Καρμάικλ, ο τραπεζίτης Χάρι Μπράιτ και ο ναυτικός Μπιλ Άντερσον. Η Ντόνα έχει να δει τους τρεις αυτούς άνδρες πάνω από είκοσι χρόνια. Άγνωστοι στη Σόφι, τους προσκάλεσε στο γάμο όταν διάβασε το ημερολόγιο της μητέρας της και ανακάλυψε ότι αυτοί οι τρεις άνδρες είχαν σχέση με τη Ντόνα όταν αυτή έμεινε έγκυος και πιστεύει ότι ένας από τους τρεις είναι ο πατέρας της.

Η Σόφι θέλει αυτός που θα αποδειχθεί ο πατέρας της να τη συνοδεύσει στην εκκλησία. Με βοήθεια από τις παράνυμφές της, Λίζα και Άλι, η Σόφι προσπαθεί να εξακριβώσει ποιος είναι ο πατέρας της. Όταν η Ντόνα βλέπει τους τρεις άνδρες από το παρελθόν της, μαζί με τη βοήθεια των φιλενάδων της Ρόζι και Τάνια προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, οι άνδρες δεν ήξεραν ο ένας τον άλλον πριν φτάσουν στο νησί, και ο καθένας πίστευε ότι είναι ο πατέρας της Σόφι.

Gone Girl (Το κορίτσι που εξαφανίστηκε) – 1 Ιουλίου

Την ημέρα της πέμπτης επετείου του γάμου τους, ο Νικ Νταν επιστρέφει σπίτι και ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, η Έιμι, έχει εξαφανιστεί. Η εξαφάνισή της λαμβάνει ισχυρή κάλυψη από τον τύπο και τα media καθώς η Έιμι ήταν η έμπνευση των γνωστών παιδικών βιβλίων Amazing Amy που έγραψαν οι γονείς της. Σύντομα οι υποψίες ότι έχει δολοφονηθεί πέφτουν πάνω στον Νικ και η αμήχανη συμπεριφορά του ερμηνεύεται από τα media ως ψυχοπαθολογική.

The Witcher – Ο Γητευτής (3η σεζόν – 2ο μέρος) – 27 Ιουλίου

Καθώς μονάρχες, μάγοι και τέρατα της Ηπείρου αγωνίζονται να τη βρουν, ο Γκέραλτ κρατά τη Σίρι κρυμμένη, αποφασισμένος να προστατέψει την οικογένεια που μόλις ξαναβρήκε ενάντια από εκείνους που απειλούν να την καταστρέψουν. Με όπλο της την εκπαίδευση της Σίρι στη μαγεία, η Γένεφερ τούς οδηγεί στο προστατευμένο φρούριο της Αρετούζα, όπου ελπίζουν ότι θα ανακαλύψουν περισσότερα για τις ανεκμετάλλευτες δυνάμεις του κοριτσιού. Αντί γι’ αυτό όμως, οι τρεις τους ανακαλύπτουν ότι έφτασαν σε ένα πεδίο μάχης πολιτικής διαφθοράς, μαύρης μαγείας και προδοσίας. Θα αναγκαστούν λοιπόν να παλέψουν, να ρισκάρουν τα πάντα, αλλιώς μπορεί να χάσουν ο ένας τον άλλο για πάντα.

Bird Box Barcelona (Με τα Μάτια Κλειστά: Βαρκελώνη) – 14 Ιουλίου

Από τους παραγωγούς του παγκόσμιου φαινομένου, «Με τα Μάτια Κλειστά», έρχεται το «Με τα Μάτια Κλειστά: Βαρκελώνη», μια επέκταση της ταινίας που καθήλωσε το κοινό το 2018. Μετά τον αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού από μια μυστηριώδη δύναμη, ο Σεμπάστιαν πρέπει να κάνει το δικό του ταξίδι επιβίωσης στους έρημους δρόμους της Βαρκελώνης. Καθώς συνάπτει άβολες συμμαχίες με άλλους επιζώντες και προσπαθούν να ξεφύγουν από την πόλη, μια απροσδόκητη και ακόμα χειρότερη απειλή μεγαλώνει.

Too Hot To Handle (Season 5) | 14 Ιουλίου

Δέκα σέξι σινγκλ άτομα πιστεύουν ότι θα κάνουν διακοπές σε ένα πολυτελές γιοτ στην Καραϊβική και ότι θα διαγωνιστούν στη νέα σειρά γνωριμιών “Έρωτας στη Θάλασσα” με παρουσιαστή έναν γοητευτικό και μυστηριώδη καπετάνιο. Δεν ξέρουν όμως ότι το “Too Hot to Handle” επιστρέφει για την πέμπτη σεζόν και η Λάνα είναι έτοιμη να θέσει σε δοκιμασία τις ρομαντικές τους περιπέτειες. Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν ένα χρηματικό έπαθλο αξίας 200.000 δολαρίων και το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να αποφύγουν οποιαδήποτε σωματική επαφή.

They Cloned Tyrone (Κλωνοποίησαν τον Ταϊρόν) – 21 Ιουλίου

Μια σειρά περίεργων γεγονότων ωθεί ένα απρόσμενο τρίο (Τζον Μπογιέγκα, Τζέιμι Φοξ και Τιόνα Πάρις) στα ίχνη μιας μοχθηρής κυβερνητικής συνωμοσίας, σε αυτήν τη συναρπαστική περιπέτεια μυστηρίου.

The Lincoln Lawyer – Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν (2η σεζόν – 1ο μέρος) – 6 Ιουλίου

Ο Μίκι Χάλερ (Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο), ένας ριζοσπαστικός ιδεαλιστής δικηγόρος που έχει για γραφείο το πίσω κάθισμα της Lincoln του, αναλαμβάνει μεγάλες και μικρές υποθέσεις σε όλο το Λος Άντζελες. Βασισμένη στη σειρά των μπεστ σέλερ μυθιστορημάτων του καταξιωμένου συγγραφέα Μάικλ Κόνελι, η δεύτερη σεζόν βασίζεται στο τέταρτο μυθιστόρημα της σειράς βιβλίων Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν με τίτλο Ο Πέμπτος Μάρτυρας.

Στον “Δικηγόρο με τη Λίνκολν” πρωταγωνιστούν επίσης οι Νιβ Κάμπελ, Μπέκι Νιούτον, Τζαζ Ρέικολ και Άνγκους Σάμπσον. Η σειρά δημιουργήθηκε για την τηλεόραση από τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι. Υπεύθυνος για την τηλεοπτική ανάπτυξη της σειράς είναι ο Τεντ Χάμφρεϊ που έχει επίσης ρόλο διευθυντή παραγωγής, σεναριογράφου και showrunner μαζί με την Ντέιλιν Ροντρίγκεζ. Οι Ρος Φάινμαν και Κέλι συνυπογράφουν τη διεύθυνση παραγωγής. Η σειρά είναι μια παραγωγή της A+E Studios, ενώ οι Μπάρι Τζόσεν και Τάνα Τζέιμισον είναι διευθυντές παραγωγής.

Netflix: Αναλυτικά όλες οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Ιούλιο

1 Ιουλίου

Terminator 3: Rise of the Machines

Gone Girl

Mamma Mia!

2 Ιουλίου

Love Is Blind: Brazil (Season 3 – Reunion)

3 Ιουλίου

Unknown: The Lost Pyramid

4 Ιουλίου

The King Who Never Was (Limited Series)

Tom Segura: Sledgehammer

5 Ιουλίου

Back to 15 (Season 2)

My Happy Marriage (Season 1)

WHAM!

6 Ιουλίου

Deep Fake Love

Cash

The Lincoln Lawyer (Season 2 – Volume 1)

7 Ιουλίου

SCREAM

Fatal Seduction (Season 1)

Hack My Home (Season 1)

The Out-Laws

Seasons

10 Ιουλίου

StoryBots: Answer Time (Season 2)

Unknown: Killer Robots

11 Ιουλίου

Nineteen to Twenty (Season 1)

12 Ιουλίου

Mr. Car and the Knights Templar

Record of Ragnarok (Season 2 – Part 2)

Oxenfree II: Lost Signals (Mobile Game – Android και iOS)

Quarterback (Season 1)

13 Ιουλίου

Burn the House Down (Season 1)

Sonic Prime (Season 2)

Sonic Prime Dash (Mobile Game – iOS και Android)

Survival of the Thickest (Season 1)

14 Ιουλίου

Bird Box Barcelona

Five Star Chef (Season 1)

Love Tactics 2

Too Hot To Handle (Season 5)

15 Ιουλίου

Top Gun

Country Queen (Season 1)

Kohrra (Season 1)

17 Ιουλίου

Unknown: Cave of Bones

18 Ιουλίου

Don’t Breathe 2

19 Ιουλίου

The (Almost) Legends

The Deepest Breath

20 Ιουλίου

Supa Team 4 (Season 1)

Sweet Magnolias (Season 3)

21 Ιουλίου

Venom 2

They Cloned Tyrone

Sintonia (Season 4)

The Queen’s Gambit Chess (Mobile Game – Android και iOS)

25 Ιουλίου

Escape Room: Tournament of Champions

26 Ιουλίου

Baki Hanma (Season 2 – Part 1)

Missing: The Lucie Blackman Case

27 Ιουλίου

Happiness for Beginners

Paradise

Today We’ll Talk About That Day

The Dragon Prince (Season 5)

The Murderer

The Witcher (Season 3 – Volume 2)

28 Ιουλίου

A Perfect Story (Limited Series)

Captain Fall (Season 1)

D.P. (Season 2)

The Tailor (Season 2)

29 Ιουλίου

The Uncanny Counter (Season 2)

31 Ιουλίου