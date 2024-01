The Mandalorian & Grogu: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την νέα ταινία Star Wars – Δείτε την πρώτη φωτογραφία

Φανταστικά νέα για τους fans του Star Wars, καθώς η επιτυχημένη σειρά του Disney+, «The Mandalorian», που εντυπωσίασε το κοινό από τον Μάρτιο του 2020, μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη με ένα κινηματογραφικό sequel.

Σε μια απρόσμενη ανακοίνωση που έγινε στο StarWars.com την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, επιβεβαιώθηκε ότι η εξαιρετικά δημοφιλής σειρά του Disney+ θα βγει στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία, η οποία θα έχει τον τίτλο «The Mandalorian & Grogu», θα μπει σε πλήρη παραγωγή τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα με την απροσδόκητη αποκάλυψη, ο Jon Favreau – ο ιθύνων νους πίσω από το The Mandalorian – εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που θα δει τον Din Djarin, τον ομώνυμο χαρακτήρα, και τον Grogu/Baby Yoda να κάνουν το άλμα από τη μικρή οθόνη στους κινηματογράφους και τις ανεξάρτητες αίθουσες σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.

«Μου άρεσε να αφηγούμαι ιστορίες που διαδραματίζονται στον πλούσιο κόσμο που δημιούργησε ο George Lucas», δήλωσε ο Favreau. «Η προοπτική να φέρω τον Mandalorian και τον μαθητευόμενό του Grogu στη μεγάλη οθόνη είναι εξαιρετικά συναρπαστική».

«Ο Jon Favreau και ο Dave Filoni εισήγαγαν στο Star Wars δύο νέους και αγαπημένους χαρακτήρες και αυτή η νέα ιστορία ταιριάζει απόλυτα στη μεγάλη οθόνη», πρόσθεσε η πρόεδρος της Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Το «The Mandalorian & Grogu» θα σκηνοθετηθεί από τον Favreau, με τον πρώην ηθοποιό της Marvel να είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας μαζί με την Kennedy και τον Filoni, ο τελευταίος εκ των οποίων τοποθετήθηκε ως επικεφαλής του δημιουργικού τμήματος της Lucasfilm τον Νοέμβριο του 2023.

