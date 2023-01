Πρεμιέρα για το Survivor All Star: Ο «James Bond» Λιανός, το πάρτι υποδοχής και οι πρώτες αντιδράσεις

Κάτι από… Χόλιγουντ θυμίζει η πρεμιέρα του Survivor All Star, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Αυτή την φορά επέστρεψαν στον Άγιο Δομίνικο οι καλύτεροι παίκτες από τους προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι επιβίωσης.

«Εδώ στη Δομινικανή Δημοκρατία, το Survivor All Star ξεκινάει και θα είναι ακόμα πιο απαιτητικό, ακόμα πιο δύσκολο και αυτό γιατί οι παίκτες το έχουν ήδη ξανακάνει. Κάποιοι το έχουν κερδίσει, κάποιοι έφτασαν μέχρι την πηγή αλλά δεν ήπιαν νερό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι διψάνε για τη νίκη. Όλοι οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους και κάποιες συμμαχίες έχουν ξεκινήσει ήδη από την Ελλάδα» είπε ο Γιώργος Λιανός ο οποίος επέλεξε εμφάνιση… James Bond.

«Αν αναρωτιέστε γιατί ντύθηκα έτσι, μα φυσικά για να υποδεχθώ τους All Star παίκτες! Έξι μήνες σκληρής επιβίωσης, ένας νικητής, ο νικητής του Survivor All Star» σημείωσε ο Γιώργος Λιανός λίγο πριν συναντήσει τους παίκτες του Survivor All Star.

Κατά την άφιξή τους με σκάφος οι παίκτες περπάτησαν πάνω σε ένα… κόκκινο χαλί, φόρεσαν τα καλά τους και γιόρτασαν την επιστροφή τους με ένα μεγάλο πάρτι.

Δείτε τις πρώτες δηλώσεις τους στην κάμερα του “Survivor All Star”