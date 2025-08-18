Σέρρες: Όσα θα δούμε στον 2ο κύκλο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1

Νάντια Ρηγάτου

Media

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι! Από άσφαλτο ή από χώμα. Ευθείς ή με στροφές και λακκούβες. Αυτοί που σε πάνε μπροστά και οι άλλοι που σε πάνε πίσω.

Δρόμοι για να μάθεις, να θυμηθείς, να φύγεις ή να επιστρέψεις. Δρόμοι που σε κάνουν να αναρωτηθείς: «καλά πού πάω, τώρα;». Αλλά και δρόμοι που γνωρίζουν καλύτερα από σένα τον πραγματικό προορισμό σου.

Και χωρίς να το καταλάβεις, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, ανάμεσα σε πινακίδες και αναμνήσεις, φτάνεις κάπου γνώριμα. Εκεί που τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα, αλλά πιο γλυκά από ποτέ.

Ε, ναι! Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες. Ακόμα κι αυτοί που ξεκίνησαν για αλλού.

Ο 2ος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» έρχεται στον ΑΝΤ1 με ακόμα περισσότερο χιούμορ, γέλιο, φως, χρώμα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, καθημερινές αλήθειες και ανθρώπινες στιγμές.

Πάνω απ’ όλα, όμως, με περισσότερη πίστη στη φιλία, την αλληλεγγύη και τον αληθινό έρωτα.

Ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι ήρωες, παλιοί και νέοι, είναι έτοιμοι να πατήσουν τέρμα γκάζι και να οδηγήσουν τη ζωή τους χωρίς GPS. Μόνο με το ένστικτο και την αγάπη.

Μια αγάπη, όχι όπως την έχουν φανταστεί, αλλά όπως την έχουν ανάγκη.

Γιατί η αγάπη και η χαρά, τελικά, δεν είναι προορισμός. Είναι διαδρομή.

Και σε αυτή τη διαδρομή, το είπαμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν… στις Σέρρες!

Δείτε τα απολαυστικά teaser

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

