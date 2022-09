Παρουσιάστρια ειδήσεων υπέστη εγκεφαλικό ενώ ήταν στον αέρα

Παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων σε κανάλι στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ ήταν στον αέρα. Ευτυχώς οι συνάδελφοί της αναγνώρισαν τα πρώτα αυτά σημάδια και αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η παρουσιάστρια του καναλιού KJRH άρχισε να εκφωνεί την είδηση σχετικά με την ακύρωση της εκτόξευσης του διαστημικού πυραύλου Artemis-1 της NASA όταν ξαφνικά διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να αρθρώσει όσα έβλεπε στο ότοκιου. «Συγγνώμη, κάτι δεν πάει καλά με εμένα σήμερα το πρωί και σας ζητώ συγγνώμη» είπε η παρουσιάστρια κάνοντας εσπευσμένα “πάσα” στο δελτίο καιρού.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022