Viral: Παρουσιάστρια κατάπιε μύγα στον αέρα

Η παρουσιάστρια ειδήσεων στον Καναδά, Farrah Nasser, έγινε viral όταν κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης κατάπιε μια μύγα.

Η παρουσιάστρια παρουσίαζε ένα θέμα για τις πλημμύρες στο Πακιστάν όταν κατάπιε μια μύγα στον αέρα και συνέχισε κανονικά με την μετάδοση του ρεπορτάζ. Η δημοσιογράφος του Global News Toronto, έκανε χιούμορ για το θέμα στον λογαριασμό της στο Twitter, σημειώνοντας ότι χρειαζόμαστε το γέλιο στη ζωή μας αυτές τις ημέρες.

Στο βίντεο, μπορείτε να ακούσετε τη Nasser να καταπίνει το έντομο και δύο δευτερόλεπτα αργότερα να συνεχίζει ακάθεκτη. Αν και υπάρχει μια μικρή πίεση στη φωνή της, συνέχισε με επαγγελματισμό.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it’s not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I’m introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022