Αυτοκτόνησε 27χρονη παρουσιάστρια ειδήσεων σε κανάλι του Ουισκόνσιν

Η 27χρονη παρουσιάστρια ειδήσεων σε κανάλι του Ουισκόνσιν και πρώην αθλήτρια, Neena Pacholke, πέθανε ξαφνικά το Σάββατο σε ηλικία 27 ετών και όπως αναφέρουν οι αρχές πρόκειται για αυτοκτονία.

Η είδηση ​​του θανάτου της παρουσιάστριας του WAOW, άφησε την οικογένειά της και τους συναδέλφους της έκπληκτους.

«Η Neena Pacholke, η αγαπημένη μας πρωινή παρουσιάστρια πέθανε ξαφνικά το Σάββατο», ανέφερε το WAOW σε μια δήλωση. «Ολόκληρη η ομάδα εδώ στο News 9 είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλεια, όπως γνωρίζουμε ότι είναι και πολλοί άλλοι».

We are absolutely devastated to share with you all that Neena passed away suddenly. Please keep her family and friends in your thoughts. Feel free to share any favorite memories or condolences in the comments below. https://t.co/yE9eamrjiW



Η Pacholke, η οποία μεγάλωσε στην Τάμπα και έπαιζε μπάσκετ για το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, ήταν αρραβωνιασμένη, δήλωσε η μεγαλύτερη αδελφή της Kaitlynn Pacholke στους Tampa Bay Times.

«Ήταν σαν μια μικρή λιακάδα και το χαμόγελό της ήταν τεράστιο», είπε η Kaitlynn Pacholke τη Δευτέρα το πρωί. «Η αδελφή μου ήταν μακράν το πιο ευτυχισμένο άτομο που νόμιζα ότι ήξερα».

Μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της Pacholke στο Twitter ήταν ένα retweet από τον συγγραφέα Jon Gordon σχετικά με τη θετικότητα και την πίστη ότι τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη.

We are not positive because life is easy. We are positive because life can be hard.

Give yourself (and others) grace.

Speak life and encourage others.

Look for the good today.

Remember your WHY.

Believe the best is yet to come.

— Jon Gordon (@JonGordon11) August 18, 2022