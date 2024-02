J2US: Πώς είναι η χημεία ανάμεσα στα ζευγάρια του show; Οι αποκαλύψεις των λαμπερών συμμετεχόντων

Το πιο φαντασμαγορικό πάρτι του Σαββατόβραδου, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, επέστρεψε στον Alpha και μετά τη μεγάλη πρεμιέρα και το πρώτο τους act στο θεαματικό stage του λαμπερού show, τα 17 ζευγάρια του show μιλούν για τη μεταξύ τους σχέση.

Πώς είναι η χημεία ανάμεσά τους;

Γιώργος Παπαδόπουλος & Γαλάτεια Βασιλειάδη

Η χημεία τους στη ζωή είναι φανταστική. Στο J2US όμως; Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η αγαπημένη του Γαλάτεια Βασιλειάδη είχαν ερωτευτεί με την πρώτη ματιά και από τότε είναι αχώριστοι. Παρόλα αυτά η ίδια ομολογεί πως στο πρώτο live είχε πάρα πολύ άγχος. «Αντέχεις;», ρωτά το άλλο της μισό, γελώντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Χρίστος Αντωνιάδης & Μπάγια Αντωνοπούλου

Εκείνος έχει πολλά παράπονα. «Γιατί; Επειδή αργώ μερικά λεπτάκια κάθε φορά που έχουμε πρόβα;», ρωτά τον Χρίστο η Μπάγια. Όμως η χημεία τους είναι… ενόργανη και κάθε φορά που εκείνη του κάνει κομπλιμέντα, ο Χρίστος κοκκινίζει!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Πέτρος Ίμβριος & Αλίνα Κωτσοβούλου

«Έχουμε συντονιστεί πολύ καλά και νιώθω μεγάλη ασφάλεια που ο Πέτρος Ίμβριος είναι ο coach μου», λέει η Αλίνα και ο Πέτρος αποκαλύπτει πως το πρώτο τραγούδι που είπαν το περασμένο Σάββατο η Αλίνα δεν το ήθελε καθόλου, μετά όμως το αγάπησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Σοφία Κουρτίδου & Γιάννης Σεβδικαλής

«H χημεία μας είναι… φυσική. Γιατί έχουμε κολλήσει σαν μαγνήτες», λένε η Σοφία και ο Γιάννης, ζευγάρι και στη ζωή και στο J2US. Η Σοφία παραδέχεται πως τον καμαρώνει να λάμπει στη σκηνή «όπως τον καμαρώνω και στο σπίτι μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Φαίη Ρουμπίνη & Θανάσης Πάτρας

H Φαίη Ρουμπίνη και ο Θανάσης Πάτρας γνωρίστηκαν μόλις πριν από μια βδομάδα αλλά όπως λένε «Γύρισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι». Με άφθονο χιούμορ και οι δύο, στο J2US ήρθαν και έδεσαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Φειδίας & Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου

«Ντάξει, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά κομπλέ», λέει χαριτολογώντας ο Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου για το πώς είναι η χημεία του με τον Φειδία. Οι δυο τους άλλωστε έχουν υπάρξει για μήνες συγκάτοικοι στην ίδια ακαδημία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Στέλλα Κονιτοπούλου & Χρήστος Κούτρας

Η Στέλλα Κονιτοπούλου δηλώνει έκπληκτη με το πόσο καλή φωνή έχει ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας, ενώ εκείνος ως προς τη μεταξύ τους χημεία δηλώνει πως «Καλύτερα δεν γίνεται!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Τάνια Μπρεάζου & Γιώργος Αμούτζας

Η Τάνια πιστεύει πως ο Γιώργος, πέρα από πολύ καλός ηθοποιός, είναι ένας πολύ καλός μαθητής, με εκείνον να λέει πως κάθε Σάββατο νιώθει σαν να βρίσκεται στο μεγαλύτερο και πιο κεφάτο πάρτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Joanne & Ραφαήλ Καρυωτάκης

«Την πρώτη φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, πριν καν γνωριστούμε, του λέω «Θα σε βάλω κάτω αυτές τις μέρες!». Δεν ξέρω πώς ακούστηκε», λέει η Joanne που στο φετινό J2US είναι -η απαιτητική- coach του ηθοποιού Ραφαήλ Καρυωτάκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Daphne Lawrence & Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

«Πάμε να φτάσουμε εκεί που δεν πάει άλλο», λένε ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος και η performer Daphne Lawrence γελώντας -και υπόσχονται πως θα δούμε πολλά από αυτούς στα επόμενα live γιατί έχουν πολλούς άσους στο μανίκι!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Μαλού & Στάθης Σχίζας

Ο Στάθης Σχίζας κατάφερε και επιβιώνει στο σκληρό training της Μαλού, γιατί είναι δουλευταράς. Όπως λέει η Μαλού «ετοιμάσου το καλοκαίρι να κάνουμε τουρ μαζί!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Άντζελα Δημητρίου & Στέλιος Δρουμαλιάς

«Είσαι κομψός, σαν μανεκέν, μοντέλο και σου πάει η σκηνή», λέει η Άντζελα για την πρώτη της εμφάνιση του δημοσιογράφου Στέλιου Δρουμαλιά στο stage του J2US, ενώ εκείνος είναι ενθουσιασμένος που έχει μια σούπερ σταρ να τον καθοδηγεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Χριστίνα Μηλιού & Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

«Δεν μπορώ ούτε να τη βλέπω!», λέει η αυστηρή coach Χριστίνα Μηλιού για τη Ναυσικά. Τα δύο κορίτσια του J2US είναι καλές φίλες και εκτός σόου, έτσι δεν σταματούν στιγμή τα αστεία και τα πειράγματα στα παρασκήνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Ίαν Στρατής & Πηνελόπη Αναστασοπούλου

«Mε την Πηνελόπη δεν έχουμε πολλά κοινά», λέει ο coach Ίαν. «Θα ήθελα να μπορούσα να διαλέξω παρτενέρ εγώ», λέει ενοχλημένη η Πηνελόπη. Και μετά βάζουν τα γέλια. Φυσικά δεν γνωρίστηκαν στο J2US για πρώτη φορά -και η χημεία ανάμεσά τους είναι εμφανής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Ζωή Παπαδοπούλου & Μανώλης Κλωνάρης

Νιώθουν πως γνωρίζονται εδώ και χρόνια και όχι μόνο λίγες μέρες, όπως ισχύει στην πραγματικότητα. Ο ηθοποιός Μανώλης Κλωνάρης και η coach του, Ζωή Παπαδοπούλου εξηγούν το γιατί σε αυτό το βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Γιάννης Ξανθόπουλος & Δώρα Παντέλη

Εκείνος τη βρίσκει πολύ ψηλή. Εκείνη τον βρίσκει πολύ μικρό. Αλλά επειδή «με Δώρα Παντέλη» δεν χάνεις ποτέ», όπως λέει ο Γιάννης Ξανθόπουλος, προπονούνται για να παίξουν “δυνατή μπαλίτσα”, όχι στο γήπεδο αλλά στη σκηνή του J2US!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Δημήτρης Κόκοτας & Τραϊάνα Ανανία

«Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, συνεννοούμαστε αμέσως», εξηγούν Τραϊάνα Ανανία και Δημήτρης Κόκκοτας και δηλώνουν πως απολαμβάνουν τη συνάντησή τους στο J2US. «Είμαι ευγνώμων που μου έτυχες εσύ!», λέει εκείνη γελώντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Τα ζευγάρια συνεχίζουν εντατικά τις πρόβες τους για να είναι πανέτοιμα για το μεγάλο πάρτι του Σαββάτου γιατί το Just the 2 of Us είναι η αιτία που διασκεδάζουμε ξανά τα Σαββατόβραδα!