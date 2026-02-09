Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο γενικός διευθυντής του MAD σε ηλικία 58 ετών

Ο Γενικός Διευθυντής του Mad για περισσότερα από 15 χρόνια, Γιώργος Μάρκου, πέθανε σε ηλικία 58 ετών. Οι συνεργάτες και οι φίλοι του τον αποχαιρετούν μέσα από αναρτήσεις στα social media, ενώ και το κανάλι Mad με μια ανακοίνωση αναφέρθηκε στην πολυετή μάχη που έδωσε ο Γιώργος Μάρκου με την ασθένειά του.

Mad: Ο Γιώργος υπήρξε η σταθερά μας, ο στυλοβάτης μας

«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Mad αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου, Γενικό Διευθυντή του Mad για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο Γιώργος υπήρξε η σταθερά μας, ο στυλοβάτης μας. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άρρηκτα με την πορεία του Mad, οδηγώντας το με σταθερότητα, ψυχραιμία κι ευθύνη μέσα από τις προκλήσεις των πιο δύσκολων εποχών.

Αθεράπευτος μαχητής, στάθηκε όρθιος με την ίδια επιμονή και αξιοπρέπεια τόσο απέναντι στις επαγγελματικές δυσκολίες όσο και στην πολυετή μάχη με την ασθένειά του. Πάντα παρών, πάντα με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Κατάφερε να μας οδηγήσει σε ήρεμα νερά και τώρα ήρθε η ώρα για τον ίδιο να ξεκουραστεί.

Όλοι μας στο Mad εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, την οποία στήριξε με αστείρευτη αγάπη και πάθος μέχρι την τελευταία στιγμή»

Δείτε την ανάρτηση του Mad

Ηλίας Φιλίππου: Ξεκουράστηκε στα 58 του χρόνια

«Η Κυριακή ξεκίνησε με ένα πολύ θλιβερό γεγονός, τόσο για μένα όσο και για τον χώρο μας. Ένας αγαπημένος μου φίλος για πολλά χρόνια, ένας άνθρωπος που αγαπούσα ιδιαίτερα και με τον οποίο είχαμε ζήσει υπέροχες στιγμές μαζί, τόσο οικογενειακά όσο και επαγγελματικά, έφυγε σήμερα το πρωί» έγραψε ο στιχουργός, Ηλίας Φιλίππου.

«Ο Γιώργος Μάρκου, διευθυντής του Mad, αλλά πάνω απ’ όλα δικός μου άνθρωπος. Ξεκουράστηκε στα 58 του χρόνια, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, την οποία πάλεψε σαν παλικάρι. Γιώργο μου, θέλω να σε θυμάμαι πάντα χαμογελαστό και δυνατό. Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους» πρόσθεσε, δημοσιεύοντας δύο κοινές τους φωτογραφίες.