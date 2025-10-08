5ο Συνέδριο Cyber Greece 2025 – The Future Powered by A.I.

Enikos Newsroom

Media

cyber

Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025, στο Grand Hyatt Athens το συνέδριο με τίτλο «CYBER 2025: The Future Powered by A.I. – Τhe Interactive Edition».

Το 5ο Συνέδριο Cyber Greece αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση για τη ψηφιακή Ελλάδα και την κυβερνοασφάλεια, φέρνοντας κοντά τους κορυφαίους του κλάδου, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς σε ένα δυναμικό και διαδραστικό περιβάλλον.

Για το 2025, το Cyber Greece εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας έως την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • παρακολουθήσουν παρουσιάσεις κορυφαίων ειδικών με δυνατότητα παρέμβασης,
  • ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις όπως νέες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές AI στην κυβερνοασφάλεια, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο Οδηγία NIS2.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://cybergreece.gr

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ναρκωτικά: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ένας στους 4 εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης

Σε ανοδική τροχιά ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός τον Σεπτέμβριο – Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στις ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα μεταβατική Διοίκηση – Ποιοι έλαβαν τα ποσά της ενίσχυσης

Τι σημαίνει η φράση «Ανάστα ο Θεός» και από πού προέρχεται

Το Νόμπελ Φυσικής 2025 απονεμήθηκε για την ανακάλυψη του μακροσκοπικού κβαντικού «τούνελινγκ»
περισσότερα
13:08 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας – Κατερίνα Παπουτσάκη: «Η Χριστίνα αντιμέτωπη με τις επιλογές της»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η γοητευτική Χριστίνα του «Άγιου έρωτα», αποκάλυψε στο «Happy Day» και ...
12:53 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δήμητρα Παπαδοπούλου στον Realfm 97,8: Το γέλιο είναι «χρυσός» – Εξαφανίστηκε από την ζωή μας

Για την ξεκαρδιστική κωμωδία «Στο Τσακ» η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο «Αλέκ...
12:03 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Να με λες μαμά: Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας ανατρέπει εντελώς τις ισορροπίες – Δείτε sneak preview

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Να με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά...
10:27 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τα προβλήματα συσσωρεύονται στο ξενοδοχείο και η Ελβίρα… παλεύει

Η Ελβίρα ξεκινά έναν άνισο αγώνα να ανοίξει ξανά το ξενοδοχείο στο νέο επεισόδιο του «HOTΕΛ ΕΛ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης