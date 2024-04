Βικτόρια Μπέκαμ: Έκλεισε τα 50 και οι Spice Girls επιφύλαξαν το απόλυτο reunion 

Το αγαπημένο γυναικείο συγκρότημα Spice Girls έκανε reunion στο λαμπερό πάρτι της Βικτόρια Μπέκαμ προκειμένου να γιορτάσουν τα 50ά γενέθλιά της.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό κλαμπ Oswald’s στο Λονδίνο και το dress code ήταν black tie, με 100 καλεσμένους να απολαμβάνουν δείπνο και κοκτέιλ και να χορεύουν ξέφρενα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεταξύ των διάσημων καλεσμένων ήταν και οι Τομ Κρουζ, Εύα Λονγκόρια, Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι.

Στο εν λόγω πάρτι παραβρέθηκαν, επίσης, όλα τα αγαπημένα πρόσωπα της Βικτόρια αλλά και φίλοι, οικογένεια και συνεργάτες.

Tom Cruise! Spice Girls! Stars Attended Victoria Beckham's lavish 50th Birthday Bash at which was held at Oswald’s, a members-only club in London.

Gordon Ramsay, Eva Longoria and more celebs gathered to celebrate the designer’s special day. pic.twitter.com/XUO46WDVzJ

— CR (@CarmenInUSA) April 21, 2024