Τζέιμς Μποντ: Ηθοποιός του Game of Thrones έβαλε φωτιά στις φήμες για τον νέο πράκτορα 007

Φωτιά στις φήμες για το ποιος ηθοποιός θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρέγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ έβαλε ένας από τους πρωταγωνιστές του Game of Thrones.

Ο Richard Madden, που ενσάρκωσε τον «Robb Stark» του Game of Thrones, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο, με τους φανς του «πράκτορα 007» να θεωρούν ότι πρόκειται για ένα tease ότι θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Στο βίντεο ο Σκωτσέζος ηθοποιός μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά “Citadel” της Amazon, Stanley Tucci, πίνουν μαρτίνι που είναι το ποτό-σήμα κατατεθέν του Τζέιμς Μποντ. Ο Tucci ρωτάει τον Madden «πως είναι το μαρτίνι σου;» και εκείνος κοιτάζει την κάμερα και απαντάει «πεντανόστιμο».

Το βίντεο που ανάρτησε στο Instagram o Richard Madden

Χαμός στο Twitter

Οι φανς του Τζέιμς Μποντ «τρελάθηκαν» από το βίντεο και το Twitter πήρε φωτιά. Πολλοί τονίζουν ότι ο Richard Madden έχει όλα τα προσόντα για να ενσαρκώσει τον «007», καθώς είναι Σκωτσέζος, όπως και ο αείμνηστος Σον Κόνερι.

Άλλοι χρήστες των social media ανέφεραν ότι όχι μόνο ο ηθοποιός του Game of Thrones θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, αλλά και ο Stanley Tucci θα είναι ο νέος «Q», o οποίος προμηθεύει τον Μποντ με όλα τα απαραίτητα gadgets. «Ο νέος Bond με τον Q;!» έγραψε ένας χρήστης στο Instagram.

If Richard Madden is the next bond, suddenly I'm a bond fan???? — Jessie 🫶 (@_itsjustjessie_) April 29, 2023

Richard Madden should be the next James Bond. — Quobanj (@donquobanj) May 1, 2023

Richard Madden would be an excellent Bond, I think I’d rather have Sam Heughen though (a bit more Connery-esque). Although I’m only going by acting and Bondlike-ness and have no opinion on attractiveness — Steve Ramsay (@Scotracer) April 29, 2023

Richard Madden is a Perfect James Bond and I will die on this hill. https://t.co/pe3sbN1Tg9 — 💥Junior💥 (@chris_bjnr) April 27, 2023