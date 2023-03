Τομ Χανκς: Στη δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας – Το τραγούδι της Γουίλσον και τα «πειράγματα» του Μπάιντεν

Στον Λευκό Οίκο για να γιορτάσουν την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας παραβρέθηκαν την Τετάρτη ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον.

Έδωσαν το «παρών» στην καθιερωμένη δεξίωση, την οποία παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χαρακτήρισε την ημέρα γιορτή της Δημοκρατίας για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Η Ρίτα Γουίλσον της οποίας η μητέρα ήταν Ελληνίδα, τραγούδησε στην εκδήλωση, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

«Το μόνο πράγμα που αναρωτιέμαι είναι το γούστο σου για τους άντρες», είπε ο Μπάιντεν στην Γουίλσον στο τέλος της εμφάνισής της και οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε γέλια. Στη συνέχεια κάλεσε τον Τομ Χανκς να τους συνοδεύσει στη σκηνή.

Tom Hanks said: “No I’m not Greek. I just had the good sense to marry one.” https://t.co/c3QebqoPz3

— Emily Goodin (@Emilylgoodin) March 29, 2023