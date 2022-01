The Weeknd: Φούντωσαν οι φήμες για ειδύλλιο με την Αντζελίνα Τζολί

Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο The Weeknd όσον αφορά στις φήμες για ειδύλλιο με την Αντζελίνα Τζολί, καθώς ο καλλιτέχνης τραγουδά σ’ ένα από τα καινούργια του τραγούδια “το νέο κορίτσι μου είναι κινηματογραφική αστέρας”.

Οι φήμες ξεκίνησαν πέρυσι όταν το ζευγάρι απολάμβανε αρκετά βραδινά ραντεβού υπό το άγρυπνο μάτι των παπαράτσι, ενώ τώρα έρχεται ο συγκεκριμένος στίχος να βάλει “φωτιά”.

.@theweeknd spotted out with Angelina Jolie in new pictures📸 pic.twitter.com/4gsOxDYl6t — The Weeknd Charts🌅 (@WeekndChart) July 1, 2021

Το πρωί της Παρασκευής κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του The Weeknd, Dawn FM, και οι θαυμαστές του δεν χρειάστηκαν πολύ για να εντοπίσουν τον… ύποπτο στίχο. Άρχισαν έτσι οι εικασίες ότι ο στίχος αναφέρεται στη σχέση του popstar με τη 46χρονη Χολιγουντιανή σταρ και οι φαν επιμένουν ότι το τραγούδι αυτό επιβεβαιώνει τη σχέση του με την Τζολί. Βέβαια, βοηθά και ο The Weeknd στη διάδοση της συγκεκριμένης φήμης καθώς σε άλλο σημείο του μουσικού κομματιού δίνει περισσότερα… ενοχοποιητικά στοιχεία: “Δεν σε έχει αγγίξει ένας άνδρας τόσο καιρό. Επειδή η τελευταία φορά ήταν πολύ δυνατή” στίχος που φαίνεται πως αναφέρεται στον άσχημο χωρισμό της Τζολί από τον Μπραντ Πιτ το 2016.

Επίσης, στο τραγούδι ” Starry Eyes” ο καλλιτέχνης τραγουδά: “Την αγάπησα αμέσως, την έκανα να ουρλιάξει σαν τη Νιβ Κάμπελ, αλλά την κάνω να γελά, ορκίζομαι ότι θεραπεύει όλες τις καταθλιπτικές μου σκέψεις. Είπα στον εαυτό μου ότι ποτέ δεν θα ερωτευθώ αλλά να που συμβαίνει πάλι”.

Αν και εθεάθησαν αρκετές φορές, πέρυσι τον Ιούλιο, να απολαμβάνουν το δείπνο τους στη Σάντα Μόνικα, σε ιταλικό εστιατόριο, οι δυο τους τήρησαν σιγήν ιχθύος σχετικά με τη σχέση τους. Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο The Weeknd αναφέρεται μέσω της μουσικής του σε διάσημη σύντροφό του. Το 2018, το τραγούδι “Call Out My Name” λέγεται ότι αναφερόταν στη Σελένα Γκόμεζ και τη μεταμόσχευση νεφρού της.