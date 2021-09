Αγωγή κατά του “The Weeknd” για αντιγραφή τραγουδιού – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Abel Tesfaye, γνωστός ως “The Weeknd“, κατηγορείται ότι αντέγραψε μέρος της μουσικής ενός ντουέτου της electro house μουσικής, για να φτιάξει το τραγούδι του “Call Out My Name”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το τραγούδι είχε συμπεριελήφθει στο άμπλουμ “My Dear Melancholy”, που κυκλοφόρησε το 2018.

Οι Suniel Fox και Henry Strange, που αποτελούν το συγκρότημα “Epikker”, έχουν ασκήσει αγωγή κατά του του “The Weeknd”, επειδή δηλώνεται ως συνδημιουργός στο “Call Out My Name” μαζί με τους Frank Dukes and Nicolas Jaar.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια θα κρίνει αν υφίστανται ομοιότητες με το τραγούδι “Vibeking” των Epikker, το οποίο προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο στην δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την αγωγή, τα δύο τραγούδια έχουν παρεμφερή tempos.

Οι δημιουργοί του “Vibeking” υποστηρίζουν ότι παρόλο που τα δύο κομμάτια είναι γραμμένα σε διαφορετικά μουσικά κλειδιά, παρόλα αυτά υπάρχουν ομοιότητες ακόμα και στην μελωδία. Το “Vibeking” είχε δημιουργηθεί το 2015 και είχε εκδοθεί το 2017.

Οι δύο ενάγοντες υποστηρίζουν ότι είχαν στείλει το “Vibeking” τον Απρίλιο του 2015 στον PNDA, έναν από τους ηχολήπτες του Weeknd.