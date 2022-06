Τάδε έφη ο… Johnny Cash

O Johnny Cash ήταν μεγάλος καλλιτέχνης με ευρύ ρεπερτόριο σε μία μεγάλη γκάμα σε είδη μουσικής: country, rockabilly, rock and roll, folk, blues και gospel.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Γεννήθηκε το 1932 και έφυγε από τη ζωή το 2003. Είχε χαρακτηριστική μπάσα φωνή βαρύτονου. Πούλησε πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. έχει ενταχθεί σε τρεις οργανισμούς της μουσικής, στο Country Music Hall of Fame, στο Rock and Roll Hall of Fame και στο Gospel Music Hall of Fame.

Έζησε μία περιπετειώδη ζωή και έβγαλε σημαντικές επιτυχίες, μερικές από τις οποίες μπορείτε να ακούσετε στα βίντεο παρακάτω. Αυτά είναι μερικά χαρακτηριστικά αποφθέγματα ή δηλώσεις που έχει κάνει ο αξέχαστος καλλιτέχνης.

“Σε όλη σου τη ζωή θα είσαι αντιμέτωπος με μία επιλογή, ανάμεσα στην αγάπη ή το μίσος… Εγώ επιλέγω την αγάπη!”

“Τα χέρια μου είναι πολύ κοντά για να παίξω μποξ με τον Θεό”.

“Υπάρχουν πολλά πράγματα που κατηγορήθηκα ότι έκανα αλλά δεν έγιναν ποτέ. Αλλά, υπάρχουν και πολλά πράγματα που έκανα και δεν με πιάσανε ποτέ”.

“Το τέρας μέσα μου είναι φυλακισμένο πίσω από αδύναμες και ευπαθείς μπάρες”.

“Μερικές φορές είμαι δύο άτομα. Ο Johnny είναι ο καλός. Ο Cash δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Οι δυό τους μάχονται μεταξύ τους”.

“Μου αρέσουν τα τραγούδια που μιλούν για άλογα, σιδηροδρόμους, αγρούς, την Ημέρα της Κρίσεως, την οικογένεια, τις δύσκολες ώρες, το ουίσκι, το φλερτ, τον γάμο, την ωρίμανση του ανθρώπου, τον χωρισμό, τον φόνο, τον πόλεμο, την φυλακή, τις κατάρες, το σπίτι, τη σωτηρία, τον θάνατο, την υπερηφάνεια, το χιούμορ, την πίστη, την αντίσταση, τον πατριωτισμό, τις ληστείες, την αποφασιστικότητα, τις τραγωδίες, την βαβούρα, το χτυποκάρδι και την αγάπη. Και την Μητέρα. Και τον Θεό”.

“Τελικά κανείς δεν θα μπορούσε να γίνει σταρ όπως ήταν ο Elvis. Κανείς δεν ήταν σαν τον Elvis. Και ποτέ δεν θα είναι”.

