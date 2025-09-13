Σάκης Αρναούτογλου: «Με τον Γρηγόρη έχουμε ισχυρούς δεσμούς, διαφωνούμε σε οπτικές και σε στιλ»

Ο Γρηγόρης και ο Σάκης Αρναούτογλου είναι από τα πιο γνωστά αδέλφια της εγχώριας showbiz. Οι δύο άνδρες έχουν καταφέρει να πετύχουν στους τομείς με τους οποίους ασχολούνται, ενώ σε συνεντεύξεις τους έχουν αναφερθεί στην αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και μετεωρολόγος, μίλησε στην εφημερίδα «Espresso Σαββατοκύριακο» για τον αγαπημένο παρουσιαστή. Ο Σάκης Αρναούτογλου εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι μοιάζει αρκετά με τον αδελφό του, εκφράζονται διαφορετικά. Ακόμα, τόνισε πως ο επιτυχημένος οικοδεσπότης ψυχαγωγικών εκπομπών «έχει μια αληθινή ευαισθησία για όσα δεν φαίνονται στα φώτα της δημοσιότητας».

Ποια είναι η σχέση σας με τον αδελφό σας, τον Γρηγόρη; Που μοιάζετε, που διαφωνείτε;

Με τον Γρηγόρη έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Μοιάζουμε σε αρκετά αλλά εκφραζόμαστε διαφορετικά. Τα πιο κοινά σημεία μας είναι η αγάπη για τον τόπο μας. Διαφωνούμε σε οπτικές, σε στιλ, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Η αγάπη και ο σεβασμός είναι πάνω απ’ όλα.

Τι δεν ξέρουμε για τον αδελφό σας;

Ότι αγαπά με πάθος τον τόπο μας, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Έχει μια αληθινή ευαισθησία για όσα δεν φαίνονται στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δίνουν αξία στην καθημερινή ζωή.