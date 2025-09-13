Σάκης Αρναούτογλου: «Με τον Γρηγόρη έχουμε ισχυρούς δεσμούς, διαφωνούμε σε οπτικές και σε στιλ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Σάκης και Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης και ο Σάκης Αρναούτογλου είναι από τα πιο γνωστά αδέλφια της εγχώριας showbiz. Οι δύο άνδρες έχουν καταφέρει να πετύχουν στους τομείς με τους οποίους ασχολούνται, ενώ σε συνεντεύξεις τους έχουν αναφερθεί στην αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και μετεωρολόγος, μίλησε στην εφημερίδα «Espresso Σαββατοκύριακο» για τον αγαπημένο παρουσιαστή. Ο Σάκης Αρναούτογλου εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι μοιάζει αρκετά με τον αδελφό του, εκφράζονται διαφορετικά. Ακόμα, τόνισε πως ο επιτυχημένος οικοδεσπότης ψυχαγωγικών εκπομπών «έχει μια αληθινή ευαισθησία για όσα δεν φαίνονται στα φώτα της δημοσιότητας».

Ποια είναι η σχέση σας με τον αδελφό σας, τον Γρηγόρη; Που μοιάζετε, που διαφωνείτε;

Με τον Γρηγόρη έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Μοιάζουμε σε αρκετά αλλά εκφραζόμαστε διαφορετικά. Τα πιο κοινά σημεία μας είναι η αγάπη για τον τόπο μας. Διαφωνούμε σε οπτικές, σε στιλ, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Η αγάπη και ο σεβασμός είναι πάνω απ’ όλα.

Τι δεν ξέρουμε για τον αδελφό σας;

Ότι αγαπά με πάθος τον τόπο μας, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Έχει μια αληθινή ευαισθησία για όσα δεν φαίνονται στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δίνουν αξία στην καθημερινή ζωή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Πώς «βλέπει» το SPIEGEL τις προσπάθειες της Ελλάδας να προσελκύσει κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας

Συνολικά 136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Η FTC διατάζει εταιρείες AI να παραδώσουν στοιχεία για την επίδραση των chatbots σε παιδιά και εφήβους

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:16 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Μελέτης Ηλίας για την σχέση του με την σύζυγό του: «Μας πήρε η μπάλα της καθημερινότητας και ζητήσαμε βοήθεια από κάποιον ειδικό»

Τον Μελέτη Ηλία παρακολουθήσαμε το Σάββατο (13/9) το απόγευμα στην εκπομπή «Μαμά-δες». Ο γνωστ...
22:51 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Εκρηκτική εμφάνιση στο Καλλιμάρμαρο – Το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε την μεγαλειώδη συναυλία

Πάνω από 60 χιλιάδες κόσμου βρίσκεται αυτή την στιγμή στο Καλλιμάρμαρο προκειμένου να παρακολο...
21:39 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρομάχη: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία…» – Το συγκινητικό μήνυμα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της

Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους γιόρτασαν την Παρασκευή (12/9) η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάν...
20:50 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: «Πλημμύρισε» το Καλλιμάρμαρο για την συναυλία της – Δείτε φωτογραφίες

Ιστορία ετοιμάζεται να γράψει για ακόμα μία φορά η Άννα Βίσση, με την αποψινή (13/9) συναυλία ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος