Ο Bob Dylan σε περιοδεία σε μικρά θέατρα

Ξεκίνησε ήδη την περιοδεία του ο Bob Dylan και αυτήν τη φορά επέλεξε να παίζει σε μικρά θέατρα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Επικεντρώνεται περισσότερο στα τραγούδια του άλμπουμ που είχε βγάλει το 2020 με γενικό τίτλο “Rough And Rowdy Ways”. Αλλά παίζει και παλιά, αγαπημένα στο κοινό του κομμάτια, όπως τα: “I’ll Be Your Baby Tonight”, “To Be Alone With You”, “When I Paint My Masterpiece” και “Watching The River Flow”.

Παρακάτω μπορείτε να τον ακούσετε στο “Every Grain of Sand”, που έχει να το τραγουδήσει από το 2013, στην live ηχογράφηση από την προχθεσινή εμφάνισή του στο KeyBank State Theatre στο Cleveland του Ohio.