O Bob Dylan βγαίνει ξανά σε περιοδεία

Από το 2019 έχει να βγει σε περιοδεία ο Bob Dylan , που μόλις ανακοίνωσε ότι θα δώσει 21 συναυλίες στη βόρεια Αμερική, ξεκινώντας τον Νοέμβριο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Θα ξεκινήσει με το Milwaukee στις 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει έναν μήνα αργότερα στην Washington, DC.

Μέσα στις ημερομηνίες θα συμπεριλαμβάνονται και πέντε σόου στη Νέα Υόρκη. Τα κονσέρτα αυτά είναι στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, που θα διαρκέσει μέχρι το… 2024.

Στο πρώτο βίντεο παρακάτω ακούστε μία ωραία εκτέλεση του “Don’t Fall Apart on Me Tonight” από τον Bob Dylan, που τον συνοδεύει ο Mark Knopfler.