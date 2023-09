Μέγκαν Μαρκλ: Το έριξε έξω σε συναυλία της Μπιγιονσέ – Σκυθρωπός ο πρίγκιπας Χάρι

Οι επαγγελματικές αναποδιές φαίνεται ότι δεν πτοούν την Μέγκαν Μαρκλ που αποφάσισε να το… κάψει σε συναυλία της Μπιγιονσέ.

Το βράδυ της Παρασκευής η δούκισσα του Σάσσεξ παρακολούθησε από κοντά συναυλία της Μπιγιονσέ στην Καλιφόρνια. Η 42χρονη δούκισσα ήταν σε έναν από τους ιδιωτικούς χώρους του σταδίου και στο πλευρό της είχε τον πρίγκιπα Χάρι. Μάλιστα φόρεσε ασημί φούστα, όπως έχει ζητήσει η Μπιγιονσέ να κάνουν οι θαυμαστές της στις συναυλίες.

Οι παρευρισκόμενοι που απαθανάτισαν το ζευγάρι με τα κινητά τηλέφωνα τους μοιράστηκαν τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις φωτογραφίες ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται σκυθρωπός με τα χέρια στις τσέπες. Σε άλλες εικόνες φαίνεται ο πρίγκιπας Χάρι να μην παρακολουθεί την συναυλία και να ασχολείται με το κινητό τηλέφωνο του.

Αντίθετα η Μέγκαν Μαρκλ δείχνει να ξεφαντώνει, να χειροκροτεί και να περνάει εξαιρετικά. Μαζί με το ζευγάρι στην συναυλία ήταν και η μητέρα της δούκισσας, Ντόρια Ράγκλαντ.

Just look at Meghan 😭😭

Real Beyoncé stan 😂 pic.twitter.com/lIX212tb05

— Katerina🇺🇦 (@Le__Katerina) September 2, 2023