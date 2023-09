Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Στη συναυλία της Μπιγιονσέ ως VIP

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μπορεί να είναι πρώην μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά αγαπούν τη Queen Bey. Το ζευγάρι παρακολούθησε το σόου της Μπιγιονσέ, Renaissance World Tour, στο SoFi Stadium στην Καλιφόρνια την Παρασκευή το βράδυ, επιβεβαίωσε μια πηγή στο Page Six.

Σε μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Twitter , ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex επέλεξαν να απολαύσουν τη συναυλία από ένα vip box. Η Μαρκλ —η οποία στεκόταν στη σειρά πίσω από τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ— ακολούθησε το αίτημα γενεθλίων της τραγουδίστριας του «Cuff It» για τους θαυμαστές της να φορέσουν ασημί χρώμα στο σόου. Έτσι, επέλεξε μια ασημί φούστα με παγιέτες και λευκό τοπ.

Ο Χάρι ντύθηκε επίσης για την έξοδο, φορώντας κάτι που έμοιαζε με ασημί σακάκι πάνω από ένα γκρι πουκάμισο και ένα ανοιχτόχρωμο παντελόνι.

Meghan Markle and Prince Harry at the Renaissance World Tour night 1 in Inglewood! 🐝 pic.twitter.com/xHLhBDoJZL

— 🐝🪩 (@bluesbabysitter) September 2, 2023