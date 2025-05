Λίντα Κοζλόφσκι: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού με τον «Κροκοδειλάκια» και τον γιο τους – Η αλλαγή στο λουκ που προκάλεσε αίσθηση

Έχοντας μείνει χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός Λίντα Κοζλόφσκι επανεμφανίστηκε στο Λος Άντζελες, προκαλώντας έκπληξη με την αλλαγμένη της εικόνα. Η 67χρονη πρώην σύζυγος του Πολ Χόγκαν απαθανατίστηκε σε έξοδο για δείπνο μαζί με τον πρωταγωνιστή του «Κροκοδειλάκια», τον γιο τους Τσανς και τον μακροχρόνιο σύντροφό της, Μουλάι Χαφίντ Μπάμπα.

Η Αμερικανίδα, που είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως από τη συμμετοχή της στην ταινία «Crocodile Dundee», εμφανίστηκε με καστανά μαλλιά μέχρι τους ώμους – μια εντυπωσιακή αλλαγή σε σχέση με το ξανθό λουκ που είχε στην εμβληματική ταινία.

Η Κοζλόφσκι, που διατηρεί νεανική εμφάνιση, φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα και είχε ριγμένο στους ώμους της ένα σάλι, ενώ κρατούσε τσάντα Louis Vuitton και φορούσε μπεζ σανδάλια, αναφέρει η Daily Mail.

