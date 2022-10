Leggings Overload: Οι πιο up-to-date τρόποι για να σετάρετε ένα κολάν

Μεγάλη η συζήτηση για το αν τα κολάν μπορούν να θεωρηθούν κομμάτι των καθημερινών εμφανίσεών μας και αν μπορούμε τελικά να τα κατατάξουμε στην κατηγορία των παντελονιών. Ωστόσο, σήμερα δεν θα αναφερθούμε σε αυτό το ντιμπέιτ. Είτε μοιάζουν, είτε όχι, με παντελόνια τα leggings, που τόσο πολύ φορέθηκαν και αποθεώθηκαν κατά την δεκαετία του ‘80, επιστρέφουν ξανά πιο fashion και updated από ποτέ. Με έμπνευση από το παρελθόν, ένα touch από τις πιο πρόσφατες πασαρέλες και αρκετές δόσεις από το street style, βρήκαμε τους καλύτερους τρόπους για να φορέσετε ένα κολάν και να το κάνετε να δείχνει chic.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alex Rivière (@ariviere)

Συνοδεύστε το με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες : γιατί και το απλό κολάν μπορεί να φορεθεί με chic τρόπο. Αρκεί μόνο ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα, κατά προτίμηση σε κλασική εκδοχή, για να αναβαθμίσει το σύνολο. Επιλέξτε μια μυτερή γόβα για να δώσετε την οπτική ψευδαίσθηση ότι τα πόδια σας είναι ατελείωτα. Άλλωστε, το είδος του κολάν που σταματά στον αστράγαλο ούτως ή άλλως μας αφαιρεί πόντους, σαν αίσθηση, οπότε αυτό κάπως πρέπει να ισορροπήσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sira Pevida (@sirapevida)

Κολάν ή κάλτσα : αποτελεί την τελευταία τάση της μόδας, η οποία απογειώνεται με την χρήση της μονοχρωμίας. Τα monochromatic outfits δημιουργούν μια τέλεια εικόνα με συνέχεια, χαρίζοντας ύψος στην σιλουέτα και ύφος στο τελικό σύνολο. Συνδυάστε το κολάν σας με τα ψηλοτάκουνα που μοιάζουν να έχουν προσαρμοσμένες γκέτες και δημιουργήστε το δικό σας εναλλακτικό catsuit.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mikaela Hållén 🪐 (@mikaelahallen)



Συνδυάστε το με quilted jacket : μπορεί να δείχνει παράταιρο, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε στα leggings μια πιο street style αίσθηση, κάνοντας τα να δείχνουν cool και σύγχρονα. Μην φοβηθείτε υφές όπως τα καπιτονέ και κυρίως, μην φοβηθείτε να βάλετε άποψη και τις δικές σας προσωπικές πινελιές στο outfit.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nina Sandbech (@ninasandbech)

Με κορμάκι : διαλέξτε ένα με cut outs και σέξι στοιχεία που θα απογειώσει το look και θα το κάνει να δείχνει ιδιαίτερο. Κι αυτή η εκδοχή παραπέμπει σε catsuit. Δεν θα το αρνηθούμε, οι ολόσωμες φόρμες είναι η νέα εμμονή μας. Δοκιμάστε το!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elsa❤️ (@hoskelsa)

Τολμήστε την casual οδό : γιατί πολυτελές και chic δεν σημαίνει πάντοτε ψηλοτάκουνες γόβες και βραδινά σύνολα. Το basic κολάν μπορεί κάλλιστα να φορεθεί και το πρωί με ένα ζευγάρι flat μποτάκια και ένα edgy μπουφάν και να κάνει εντύπωση μέσα από την απλότητά του. Άλλωστε simplicity is the new classy!

Πηγή: InStyle