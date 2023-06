Κιμ Κατράλ: Πώς αντιμετωπίζει τη γήρανση η Σαμάνθα από το «Sex And The City»

Σε μια νέα συνέντευξη στους Sunday Times, η διάσημη ηθοποιός Κιμ Κατράλ μίλησε με ειλικρίνεια «για την προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τη γήρανση με κάθε τρόπο».

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός στα 66 της χρόνια σημειώνει ότι υπάρχουν πολλές αντιγηραντικές θεραπείες για τις οποίες έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει «ό,τι μπορεί».

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός δέχθηκε με συγκεκριμένους όρους και έπειτα από αρκετά «όχι» να κάνει μία εμφάνιση ως «Σαμάνθα Τζόουνς» στη sequel σειρά του «Sex And The City», «And Just Like That». «Δεν είναι μόνο θέμα ματαιοδοξίας. Υποδύομαι ένα συγκεκριμένο τύπο γυναίκας με συγκεκριμένη εμφάνιση. Και επαγγελματικά πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου», δήλωσε η ηθοποιός προσθέτοντας ότι πλέον «[θέλω] να μοιάζω με την “καλύτερη εκδοχή” μου.

From her internet-breaking return in the Sex and the City spin-off And Just Like That … to her new show Glamorous, @KimCattrall is one of our most enduring TV stars https://t.co/ugSRpGi7Y2

