Andre Braugher: Πέθανε σε ηλικία 61 ετών ο ηθοποιός – Ξεχώρισε για τους ρόλους του στο Homicide: Life On The Street και στο Brooklyn Nine-Nine

Πέθανε ο Andre Braugher, ο δύο φορές βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του, όπως ντετέκτιβ Frank Pembleton στο “Homicide: Life On The Street” και ο Captain Raymond Holt στο “Brooklyn Nine-Nine”. Ήταν 61 ετών.

Ένας εκπρόσωπος του ηθοποιού είπε στην The Post ότι ο Braugher πέθανε τη Δευτέρα έπειτα από μια σύντομη ασθένεια.

Η σύζυγός του, επίσης ηθοποιός Ami Brabson, και οι γιοι του Michael, Isaiah και John Wesley, αλλά και ο αδελφός του Charles Jennings και η μητέρα του Sally Braugher ήταν στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές.

Ο Braugher πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Andy Samberg για οκτώ σεζόν στο «Brooklyn Nine-Nine». Ο κωμικός του ρόλος του κέρδισε δύο Βραβεία Επιλογής Κριτικών και του χάρισε τέσσερα βραβεία Emmy. Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2021.

“Η εστίαση στη διασημότητα — δεν είναι πραγματική”

Αν και η σειρά γυρίστηκε στο Λος Άντζελες, ο Μπράουχερ επέστρεφε στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ κάθε Σαββατοκύριακο για να είναι με την οικογένειά του.

«Στην πορεία έκανα μια επιλογή πως η Ami και αυτά τα αγόρια ήταν πολύ σημαντικοί για να μην αφιερώνω όλο μου το χρόνο σε αυτούς», είπε στο Variety το 2020.

«Τόσο η υγειονομική κρίση όσο και η δημοκρατική κρίση που περνάμε μού αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία ουσία στο μπλοκάρισμα. Η εστίαση στη διασημότητα — δεν είναι πραγματική. Οπότε επέλεξα, με τον δικό μου τρόπο, να αποχωρήσω».

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα καριέρα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει καλύψει περισσότερους κλάδους: σκηνοθεσία, παραγωγή, όλα αυτά τα άλλα διαφορετικά πράγματα. Αλλά θα ήταν σε βάρος της ίδιας μου της ζωής».

Η πρώτη ταινία του Braugher ήταν η βραβευμένη με Όσκαρ “Glory” το 1989, αφηγήθηκε την ιστορία της πρώτης μονάδας μαύρων στρατιωτών της Αμερικής κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

Άλλες κινηματογραφικές του κινηματογραφικές ταινίες περιλαμβάνουν «Primal Fear», «City of Angels», «Frequency», «Duets», «Poseidon», The Mist», «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer», «Salt» και «The Χαρτοπαίχτης.”

Από το 2009 έως το 2011, πρωταγωνίστησε στο “Men of a Certain Age” στο TNT.

Ο Braugher κέρδισε ένα Primetime Emmy το 1998 για το “Homicide” και ένα άλλο για το “Thief” του FX το 2006.