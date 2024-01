Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας με τα ξανθά μαλλιά; Είναι γνωστή παρουσιάστρια

Το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας με τα ξανθά μαλλιά, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες παρουσιάστριες, ενώ έχει διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ. Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Βίκυ Καγιά στην παιδική της ηλικία!

Η Βίκυ Καγια γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου του 1978.

Η πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ, άρχισε όταν η ίδια ήταν 14 ετών. Το 1994 σε ηλικία 16 ετών πρωταγωνίστησε στο video clip του Λευτέρη Πανταζή “Το Ωραιότερο Πλάσμα Του Κόσμου”.

Σε ηλικία 19 ετών φεύγει από την Ελλάδα και αρχίζει την διεθνή της καριέρα ως μοντέλο. Κατά την διάρκεια της καριέρας της έχει εργαστεί σε: Παρίσι, Γερμανία, Μιλάνο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Από το 2005 ζει στην Ελλάδα.

Η τηλεοπτική της καριέρα ξεκίνησε το 2006 παρουσιάζοντας το talent show “So You Think You Can Dance” στο Mega. Μεταξύ άλλων έχει παρουσιάσει τις εκπομπές: “Πρωινός Καφές”, “Next Top Model Ελλάδας”, “Shopping Star”, “Greece’s Next Top Model”, “Dancing with the stars”.

Από τον Απρίλιο του 2009 έως και το καλοκαίρι του ίδιου έτους παρουσίασε την επιτυχημένη ψυχαγωγική εκπομπή του Ant1 “Πρωινός Καφές”. Για την περίοδο που παρουσίαζε τον “Πρωινό Καφέ” είχε πει σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού: «Υπήρχε δουλειά που δεν ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Όχι γιατί δεν έβαλα το 100% του εαυτού μου. Όχι γιατί δεν προσπάθησα με ό,τι είχα. Αλλά γιατί δε με αφήνανε και λιγάκι να χαλαρώσω και να μπορέσω να δώσω την προσωπική μου νότα σε αυτό. Κι ήταν οι δύο μήνες στον “Πρωινό Καφέ”».

«Παρόλα αυτά πέρασα υπέροχα και έκανα το καλύτερο που μπορώ με ό,τι όπλα είχαμε και αληθινά είχαμε τόσο πολύ δεθεί όλοι που ήμασταν σαν μια γροθιά», είχε τονίσει.

Από τον Οκτώβριο του 2009 και για δύο χρόνια συμμετείχε το ριάλιτι μοντέλων “Next Top Model Ελλάδας”, στον Ant1.

Το 2016 μετακόμισε στο Star στο οποίο και παρέμεινε έως και το 2023. Στην διάρκεια αυτών των χρόνων παρουσίασε την καθημερινή εκπομπή μόδας “Shopping Star”. Επίσης, συμμετείχε στο ριάλιτι μοντέλων “Greece’s Next Top Model” το οποίο επέστρεψε στην ελληνική τηλεόραση το 2018. Την σεζόν 2021-2022 παρουσίασε τον έβδομο κύκλο του “Dancing with the stars”.

Η Βίκυ Καγιά έχει περάσει και από τον χώρο της υποκριτικής συμμετέχοντας σε ταινίες, σίριαλ και θέατρο. Δείγμα της δουλειάς της στην υποκριτική είναι η ταινία “Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο” και η θεατρική ελληνική εκδοχή του μιούζικαλ “Annie”.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό “BEAUTE” είχε σημειώσει ότι: «Η πορεία μου δεν ήταν μία εύκολη διαδρομή, τίποτε δεν ήρθε εύκολα. Πολλοί θεωρούν όταν με βλέπουν στα social media ή στην τηλεόραση και δεν με ξέρουν, ότι κάνω ζωάρα, δεξιώνομαι, ντύνομαι, βάφομαι. Όμως είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, είμαι μία πολύ κλασσική μαμά, που αγαπά πολύ το σπίτι και τα παιδιά της, τους φίλους της από το δημοτικό. Είμαι ένας παραδοσιακός και ήσυχος άνθρωπος. Μ’ ενδιαφέρει πολύ η επαφή και η καλλιέργεια των σχέσεων μου με τους ανθρώπους. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον που σε βλέπει να σε χαρακτηρίζει έτσι ή αλλιώς, αλλά δεν είμαι έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια αν κάτι έμαθα είναι αυτό: ποτέ μη συμπεραίνεις ή θεωρείς ότι έχεις αποκτήσει εικόνα για κάποιον άνθρωπο αν δεν τον γνωρίσεις και αν δεν καταλάβεις τι πραγματικά είναι!».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη αναφερόμενη στην τηλεοπτική της αποχή, είχε εξηγήσει: «Ήταν απαραίτητη η αποχή από την τηλεόραση. Έχω κερδίσει μία συγκέντρωση και μία ηρεμία που είχα χάσει. Που αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί αν δεν αξιολογήσεις τον εαυτό σου, την δουλειά σου, που πας και πώς κάνεις τα πράγματα, δεν μπορείς να συνεχίσεις παραπέρα, με διαφορετικές προκλήσεις και να κάνεις καινούργια πράγματα. Θα μείνεις πάντα βολεμένη σε αυτό που ξέρεις ή βολεμένος. Άρα ήταν πολύ απαραίτητο, για εμένα τουλάχιστον».

Ακόμα, είχε προσθέσει: «Έχουν αλλάξει τα πάντα προς το καλύτερο, προς το κανονικό. Γιατί αυτή τη στιγμή για εμένα το καλύτερο είναι το κανονικό. Γιατί το καλύτερο για τον καθένα είναι αλλιώς. Εμένα είναι αυτό το κανονικό που το είχα λαχταρίσει πολύ και μου αρέσει που δεν βιάζομαι για τα πράγματα.

Μου αρέσει που μαγειρεύω, μου αρέσει που στρώνω το τραπέζι, που τρώμε, που κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού μαζί, που ποτίζουμε τον κήπο, που κάνουμε τις γλάστρες, ωραία! Κάνω γυμναστική που δεν προλάβαινα πριν».

Η Βίκυ Καγιά στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Νίκο Κριθαριώτη.

Από τον Ιούλιο του 2014 είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Ηλία Κρασσά. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά: την Μπιάνκα-Αλεξάνδρα και τον Κάρολο-Ηλία.

Την φωτογραφία από την παιδική της ηλικία την είχε ανεβάσει η ίδια η Βίκυ Καγια στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram στις 10 Σεπτεμβρίου του 2015. Στη λεζάντα του post είχε γράψει: «Όταν ήμουν μικρό κορίτσι».