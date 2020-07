Βροχή έπεσαν τα like στη φωτογραφία που ανέβασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στον λογαριασμό της στο instagram όπου ποζάρει με ολόσωμο μαγιό.

"Everybody knows a little place like Kokomo. Now if you want to go and get away from it all. Go down to Kokomo" έγραψε η κριτής του GNTM στη λεζάντα που συνοδεύει την επίμαχη φωτογραφία η οποία εντυπωσίασε τους θαυμαστές και ακολούθους της.