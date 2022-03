Ζελένσκι σε Μόσχα: Σταματήστε τους βομβαρδισμούς πριν από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την κατάπαυση πυρός, καθώς ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών απέφερε ελάχιστη πρόοδο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, μέσα σε ένα αυστηρά φρουρούμενο κυβερνητικό συγκρότημα, ο Ζελένσκι προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματήσουν τη ρωσική πολεμική αεροπορία, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα συνιστούσε προληπτικό μέτρο και δεν θα έφερνε τη Συμμαχία σε τροχιά πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει αρνηθεί προτάσεις για να εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους προς το Κίεβο, είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα απαιτούσε νομικά κατοχυρωμένες εγγυήσεις ασφαλείας εάν το ΝΑΤΟ έκλεινε την πόρτα του στην Ουκρανία.

Θέτοντας τους όρους του για περαιτέρω συνομιλίες με τη Ρωσία, ο Ζελένσκι δήλωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε σε Reuters και CNN: «Είναι αναγκαίο τουλάχιστον (η Ρωσία) να σταματήσει να βομβαρδίζει ανθρώπους. Απλά, ας σταματήσει τους βομβαρδισμούς και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Την ώρα που μιλούσε ο Ζελένσκι, έγινε γνωστό ότι ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε πύργο τηλεόρασης στο Κίεβο. Νωρίτερα σήμερα, πύραυλοι είχαν πλήξει την καρδιά της πόλης Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ουκρανία έχει λάβει αποστολές όπλων από μέλη του ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Δύση επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να κάνει περισσότερα, περιλαμβανομένης της επιβολής μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του μετέφερε προσωπικά ότι «τώρα δεν είναι η ώρα για ένα τέτοιο μέτρο».

Η Ουκρανία έχει πιέσει το ΝΑΤΟ να επιταχύνει την ένταξή της, μια κίνηση που βρίσκει σθεναρά αντίθετη τη Ρωσία και θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μόσχα εξαπέλυσε την επίθεση.

«Οι σύμμαχοί μας, εάν δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ… επειδή η Ρωσία δεν θέλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να επεξεργαστούν από κοινού εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο 44χρονος Ουκρανός πρόεδρος ήταν αξύριστος και φορούσε ένα απλό χακί μπλουζάκι, παντελόνι και στρατιωτικά άρβυλα για τη συνέντευξη, η οποία έλαβε χώρα σε ένα κυβερνητικό συγκρότημα που ήταν φρουρούμενο από ισχυρή στρατιωτική δύναμη.

