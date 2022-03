Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον βομβαρδισμό στο Κίεβο: Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο twitter, αναφέρθηκε στον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Όπως έγραψε ο Ζελένσκι: “Προς τον κόσμο: τι νόημα έχει να λέμε “ποτέ ξανά” για 80 χρόνια, αν ο κόσμος μένει σιωπηλός όταν πέφτει μια βόμβα στην ίδια τοποθεσία του Μπάμπι Γιαρ; Τουλάχιστον 5 νεκροί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται…”.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…

