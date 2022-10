Βρετανία: Το Λονδίνο κάλεσε τον Κινέζο επιτετραμμένο για τον ξυλοδαρμό του διαδηλωτή

Το Λονδίνο κάλεσε τον επιτετραμμένο της Κίνας για επίθεση σε διαδηλωτή που ξυλοκοπήθηκε αφού σύρθηκε μέσα στο προαύλιο χώρο του κινεζικού προξενείου στο Μάντσεστερ, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέσι Νόρμαν.

«Ο υφυπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Επιτετραμμένο της Κίνας στην κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο για να εκφράσει τη βαθιά ανησυχία της βρετανικής κυβέρνησης για αυτό το περιστατικό και να ζητήσει εξηγήσεις για τις ενέργειες του προσωπικού του προξενείου», δήλωσε ο Νόρμαν στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Νωρίτερα σήμερα η Κίνα κατηγόρησε διαδηλωτές ότι «εισήλθαν παράνομα» στο προξενείο της στο Μάντσεστερ, αφού ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ δέχθηκε επίθεση την Κυριακή μέσα στον περίβολο της διπλωματικής αποστολής.

This video appears to show the moment a Hong Kong pro-democracy protester was pulled into Chinese consulate grounds in Manchester and attacked.

