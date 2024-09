Βρετανία: Σκυλιά XL Bully επιτέθηκαν σε ένα 4χρονο κορίτσι – Η απογευματινή βόλτα στο πάρκο που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νότιο Γιορκσάιρ της Βρετανίας, καθώς δύο σοβαρά περιστατικά επιθέσεων από σκυλιά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, με θύματα μικρά παιδιά.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τις 5:30 μ.μ., η αστυνομία κλήθηκε σε ένα πάρκο στο Σέφιλντ, έπειτα από αναφορές για επίθεση σε ένα 4χρονο κορίτσι από δύο σκυλιά, που πιστεύεται ότι είναι XL Bully. Η μικρή ήταν μαζί με τη μητέρα της και έπαιζε, όταν τα δύο σκυλιά, που ήταν ελεύθερα, πλησίασαν και επιτέθηκαν στο παιδί.

Η επίθεση προκάλεσε τραύματα στο σώμα της, και το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, τα τραύματα δεν είναι απειλητικά για τη ζωή της. Τα σκυλιά εντοπίστηκαν από την αστυνομία και μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Two toddlers have been left requiring hospital treatment after being bitten by dogs in recent days, with one young girl being mauled by dogs while enjoying playing in the park with her mum.

