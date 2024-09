Apple: Παγκόσμιος ενθουσιασμός με τα iPhone 16 – Οι τιμές και τα ΑΙ χαρακτηριστικά των «οικολογικών» συσκευών

Η Apple παρουσίασε την πολυαναμενόμενη σειρά iPhone 16 στο πλαίσιο του event «It’s Glowtime», ανακοινώνοντας νέες δυνατότητες και τεχνολογίες που αναβαθμίζουν τα νέα iPhone. Με κεντρικό χαρακτηριστικό το Apple Intelligence, το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνεται σε όλα τα μοντέλα, η σειρά iPhone 16 εισάγει εξελιγμένες λειτουργίες που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.

Σύμφωνα με τον CEO της Apple, Tim Cook, τα νέα Iphone είναι σχεδιασμένα από την αρχή με βάση το Apple Intelligence, ωστόσο η σειρά iPhone 16 δεν θα κυκλοφορήσει με αυτό από την πρώτη στιγμή. Τα χρώματα στα οποία θα κυκλοφορήσει είναι μαύρο, λευκό, μπλε, πετρόλ και ροζ.

Η σειρά iPhone 16 περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα:

Τα νέα μοντέλα φέρνουν αρκετές αναβαθμίσεις, με έμφαση να δίνεται στην ενσωμάτωση δυνατοτήτων AI και την ενισχυμένη απόδοση των καμερών, ειδικά στα Pro μοντέλα.

Η μεγαλύτερη καινοτομία της σειράς είναι η ενσωμάτωση του Apple Intelligence, ενός νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το iPhone και άλλες συσκευές Apple. Το σύστημα αυτό προσφέρει προσωποποιημένες εμπειρίες με αυξημένη αίσθηση ιδιωτικότητας, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία Private Cloud Compute, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων τόσο στη συσκευή όσο και σε ειδικούς servers της Apple. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ασφαλή και προστατευμένα, ενώ παράλληλα απογειώνει την απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης που φέρουν οι συσκευές.

Η Siri αναβαθμίζεται σημαντικά χάρη στην υποστήριξη από την τεχνητή νοημοσύνη, με τη νέα «Conversational Siri» (Συνομιλητική Siri) να επιτρέπει πιο φυσικές και σύνθετες αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες. Επιπλέον, νέα εργαλεία γραφής, ενσωματωμένα στο Apple Intelligence, προσφέρουν δυνατότητες όπως διόρθωση γραμματικών και ορθογραφικών λαθών, αναδιατύπωση κειμένων και σύνοψη emails και σημειώσεων. Αυτά τα εργαλεία στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την απλοποίηση της καθημερινής επικοινωνίας.

Μία από τις νέες εντυπωσιακές εφαρμογές (apps) της Apple είναι το Image Playground, το οποίο λειτουργεί σαν εργαλείο δημιουργίας εικόνων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες μπορούν να παράγουν εικόνες σε τρία στιλ -Animation, Illustration και Sketch- μέσω γραπτών εντολών. Το Image Playground ενσωματώνεται σε άλλες εφαρμογές, όπως τα Μηνύματα (Messages), επιτρέποντας ακόμα και τη δημιουργία προσαρμοσμένων emojis με βάση τα prompts των χρηστών.

Ο σχεδιασμός της σειράς iPhone 16 παραμένει πιστός στη γραμμή του iPhone 15, με διακριτικές βελτιώσεις. Τα βασικά μοντέλα έχουν οθόνες 6,1 ιντσών για το iPhone 16 και 6,7 ιντσών για το iPhone 16 Plus, ενώ τα Pro μοντέλα διαθέτουν οθόνες 6,3 και 6,9 ιντσών, αντίστοιχα.

Όλα τα μοντέλα έρχονται με το νέο Action Button, που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν γρήγορα λειτουργίες και εφαρμογές στις ανάγκες τους. Το σύστημα της κάμερας έχει επίσης επανασχεδιαστεί για να υποστηρίξει χωρικές λήψεις βίντεο και φωτογραφιών, προσφέροντας μια ακόμα πιο καθηλωτική εμπειρία.

Το νέο Camera Control αποτελεί κεντρικό σημείο της αναβάθμισης των καμερών. Το iPhone 16 διαθέτει κάμερα 48MP Fusion με δυνατότητα 2x τηλεφακού, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν δύο κάμερες σε μία συσκευή. Η νέα Ultra Wide (12MP) κάμερα διευκολύνει τη λήψη φωτογραφιών σε μακροκλίμακα, ενώ τα Photographic Styles δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να προσαρμόζουν την αισθητική των εικόνων τους. Σημαντική καινοτομία είναι η δυνατότητα λήψης χωρικών φωτογραφιών και βίντεο που μπορούν να προβληθούν στο Apple Vision Pro, προσφέροντας πρωτόγνωρη αίσθηση βάθους στις αναμνήσεις του χρήστη.

Όλα τα μοντέλα της σειράς iPhone 16 τροφοδοτούνται από τον νέο A18 επεξεργαστή, ο οποίος προσφέρει σημαντική βελτίωση στην απόδοση της συσκευής και την ενεργειακή της αποδοτικότητα. Τα Pro μοντέλα είναι εξοπλισμένα με τον A18 Pro, που επιτρέπει την εκτέλεση πιο απαιτητικών εφαρμογών και παιχνιδιών. Ο συνδυασμός του επεξεργαστή με την αναβαθμισμένη μπαταρία -η οποία είναι 6% μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα- προσφέρει καλύτερη διαχείριση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Apple 2030, η νέα σειρά iPhone 16 είναι σχεδιασμένη με γνώμονα το περιβάλλον. Το iPhone 16 και το iPhone 16 Plus περιλαμβάνουν πάνω από 30% ανακυκλωμένα υλικά, με το 85% του αλουμινίου να προέρχεται από ανακυκλωμένες πηγές. Επιπλέον, το 80% ή περισσότερο του χάλυβα στα εξαρτήματα είναι ανακυκλωμένο, ενώ η μπαταρία κατασκευάζεται με 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο. Η συσκευασία είναι πλήρως από ίνες, πλησιάζοντας τον στόχο της Apple για την εξάλειψη της χρήσης πλαστικού έως το 2025.

Η Apple, μέσα από αυτή την προσπάθεια, επενδύει σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας, όπως αιολικά και ηλιακά πάρκα, ενώ όλες οι εγκαταστάσεις της -συμπεριλαμβανομένων των data centers που τροφοδοτούν το Apple Intelligence- λειτουργούν με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Welcome to the new era of iPhone!

Built for Apple Intelligence, the iPhone 16 lineup delivers a powerful, personal, and private experience right at your fingertips. And with the new Camera Control, you’ll never miss a moment. pic.twitter.com/zBsx9xOBl1

— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2024