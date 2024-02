Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο τραπεζίτης Τζέικομπ Ρότσιλντ    

Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο Βρετανός τραπεζίτης Τζέικομπ Ρότσιλντ, μέλος μίας από τις πιο γνωστές τραπεζικές δυναστείες της Ευρώπης, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Σε δήλωση που διαβίβασε προς το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association, η οικογένεια αποκάλεσε τον Ρότσιλντ “επιβλητική παρουσία στις ζωές πολλών ανθρώπων”.

Ήταν “ένας εξαιρετικά επιτυχημένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος, υποστηρικτής των τεχνών και του πολιτισμού, ένας αφοσιωμένος δημόσιος λειτουργός, ένας ένθερμος οπαδός φιλανθρωπικών σκοπών στο Ισραήλ και της εβραϊκής κουλτούρας, ένας ενθουσιώδης υπέρμαχος του περιβάλλοντος και πολυαγαπημένος φίλος, πατέρας και παππούς”, ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωση της.

The Rothschild Foundation and Waddesdon Manor are deeply saddened to announce the death of Lord Rothschild, businessman, entrepreneur, philanthropist and cultural leader. He will be greatly missed by his family, his colleagues and his many friends. pic.twitter.com/wKkZZjQu8l

— Waddesdon (@WaddesdonManor) February 26, 2024