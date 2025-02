Βρετανία: «Ευρώπη και ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν μαζί απερίσπαστες» δηλώνει ο Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα καταβάλει προσπάθειες με στόχο να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα συνεχίσουν μαζί και δεν θα επιτρέψουν σε τυχόν διαφορές που υπάρχουν να τους αποσπάσουν την προσοχή από «εξωτερικούς εχθρούς», όπως μετέδωσε το Σάββατο (15/2) το BBC.

Οι δηλώσεις Στάρμερ έγιναν αφότου ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία και την Ουκρανία είπε νωρίτερα στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ότι η Ευρώπη δεν θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

This morning I spoke to President @ZelenskyyUa and reaffirmed that there can be no talks about Ukraine, without Ukraine.

Ukraine has our concrete support – for as long as it is needed.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 14, 2025