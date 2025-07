Βέλγιο: Στις φλόγες παραδόθηκε η κεντρική σκηνή του φεστιβάλ Tomorrowland – Συνεχίζεται η διοργάνωση – ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά κατέστρεψε την Τετάρτη (16/7) την κεντρική σκηνή του φεστιβάλ Tomorrowland στο Βέλγιο, μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της διοργάνωσης.

«Η αγαπημένη μας κεντρική σκηνή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές», δήλωσαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ το βράδυ της Τετάρτης.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9

— We Rave You (@weraveyou) July 16, 2025