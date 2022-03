Βασίλισσα Ελισάβετ: Δεν την νίκησε ούτε ο Covid-19 – Επέστρεψε στα καθήκοντά της

Επέστρεψε στα καθήκοντά της η βασίλισσα Ελισάβετ, εννέα ημέρες αφού κόλλησε κορονοϊό. H 95χρονη βασίλισσα αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι ικανό να τη σταματήσει από τη δημόσια προσφορά και την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η Ελισάβετ σήμερα πραγματοποίησε κανονικά τις δύο προγραμματισμένες διαδικτυακές της συναντήσεις, από το Κάστρο του Ουίνδσορ όπου βρίσκεται. Η 95χρονη βασίλισσα μίλησε με τους διπλωμάτες του Τσαντ και της Ανδόρας, οι οποίοι πέρασαν τις πύλες των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ και υπέβαλαν τα διαπιστευτήριά τους.

Η βασίλισσα διεγνώσθη θετική στις 20 Φεβρουαρίου και την περασμένη εβδομάδα αναγηκάστηκε να αναβάλει δύο παρόμοιες διαδικτυακές υποχρεώσεις. Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι η μονάρχης παρουσίαζε ήπια συμπτώματα που προσομοίαζαν σε κρύωμα, αλλά μπορούσε να ανταπεξέλθει στα “ελαφριά καθήκοντά” της σε όλη τη διάρκεια της αδιαθεσίας της.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος απάντησε ότι η μητέρα του είναι πολύ καλύτερα τώρα, όταν ρωτήθηκε από μία γυναίκα στη διάρκεια επίσκεψης στο Έσεξ. Όπως η ίδια τόνισε μετά στα ΜΜΕ, “ρώτησα τον πρίγκιπα για τη μητέρα του και είπε πως “είναι πολύ καλύτερα τώρα, ήταν πολύ ήπια τα συμπτώματα”. Ήταν αρκετά ανησυχητικό, αλλά πιστεύω ότι η βασίλισσα είναι υπέροχη”.

🤝Today The Queen held Audiences with incoming Ambassadors via video link from Windsor Castle to Buckingham Palace.

🇦🇩 His Excellency Mr. Carles Jordana Madero, Ambassador from Andorra.

🇹🇩His Excellency Mr. Kedella Younous Hamidi, Ambassador from Chad. pic.twitter.com/S33bwfCnTM

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 1, 2022