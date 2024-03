Βασιλιάς Κάρολος: Νέα εμφάνιση κατά τη διάρκεια της θεραπείας του για τον καρκίνο

Απέχει από τα δημόσια καθήκοντα του ο βασιλιάς Κάρολος που υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο. Παρόλα αυτά ο φωτογραφικός φακός τον εντοπίζει συχνά ευδιάθετο να μετακινείται στο Λονδίνο και στο Σάντριγχαμ.

Σήμερα νωρίς το πρωί οι φωτογράφοι τον «συνέλαβαν» στο αυτοκίνητο καθώς έφτασε στο Clarence House. Ο Βρετανός μονάρχης φάνηκε να είναι σε καλή διάθεση καθώς έφτανε στην κατοικία του στο Λονδίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν συμμετέχει σε δημόσιες εκδηλώσεις αλλά εργάζεται στο παρασκήνιο και ενημερώνεται για όλες τις κρατικές υποθέσεις. Τα υπόλοιπα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν αναλάβει τις δημόσιες δεσμεύσεις του βασιλιά.

Η βασίλισσα Καμίλα έχει ολοκληρώσει 13 επίσημες υποχρεώσεις μόνη της από τότε που έγινε γνωστή η κατάσταση του συζύγου της. Ωστόσο τώρα παρέδωσε τα ηνία στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Άννα, ενώ η ίδια θα κάνει ένα διάλειμμα.

