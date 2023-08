Τυνησία: Νεκροί εντοπίστηκαν 27 μετανάστες στα σύνορα με την Λιβύη – Ανάμεσά τους και παιδιά

Τα άψυχα σώματα 27 μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρέθηκαν από την Τρίτη σε περιοχή της ερήμου στη μεθόριο Τυνησίας–Λιβύης, σύμφωνα με λιβυκή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι τυνησιακές αρχές παράτησαν τους ανθρώπους αυτούς στα σύνορα εν μέσω καύσωνα χωρίς νερό, ούτε τροφή, ούτε φάρμακα, τόνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο η λιβυκή Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά την ίδια πηγή, οι τυνησιακές αρχές οδηγούν ανθρώπους στην απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου στα σύνορα και τους εγκαταλείπουν στην τύχη τους.

Libyan authorities have recovered 27 bodies of stranded migrants near the border with #Tunisia and provided emergency aid to many migrants expelled to the desert without food or water by the Tunisian army. pic.twitter.com/mKl4VqVz3l

