Χαβάη: Έξι νεκροί από τις φωτιές – Κάτοικοι και τουρίστες τρέχουν στην θάλασσα για να σωθούν – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης, όπου πολλοί κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν στην θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φωτιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρίτσαρντ Μπίσεν, η κατάσταση στη νήσο Μάουι είναι δραματική , όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο. Σπίτια και καταστήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν. «Άνθρωποι πηδούν στο νερό για να γλιτώσουν από τις φλόγες» είπε ο στρατηγός Κένεθ Χάρα στο δίκτυο Hawaii News Now.

